我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

巨人隊主場開幕戰 舊金山華埠謝婆婆也來了

以色列研究：輝瑞疫苗對南非變種病毒較無防護力

中央社／耶路撒冷10日電
以色列10日發表最新研究指，COVID-19南非變種病毒某種程度上能「突破」美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發疫苗的防護力。(Getty Images)
以色列10日發表最新研究指，COVID-19南非變種病毒某種程度上能「突破」美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發疫苗的防護力。(Getty Images)

今天發表的以色列真實世界數據研究發現，COVID-19南非變種病毒某種程度上能「突破」美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發疫苗的防護力。

以色列的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者幾乎全都是感染英國變種病毒，感染南非變種病毒者非常少，因此這份研究樣本不多，也尚未經過同儕評估。

特拉維夫大學（Tel Aviv University）與以色列最大醫療提供商「克拉利特」（Clalit）觀察近800名COVID-19採檢陽性者，其中近400人接受1或2劑輝瑞疫苗14天以上，另近400名未接種。

在全部研究對象中，只發現約1%感染南非變種病毒B.1.351，但接受1或2劑輝瑞疫苗者，B.1.351感染率是未接種者的8倍，分別是5.4%與0.7%。

這樣的結果顯示，相較於最原本的冠狀病毒以及最先在英國發現的變種病毒，輝瑞疫苗對南非變種較無防護力。

特拉維夫大學的史登（Adi Stern）表示：「我們發現，與未接種的族群相較，接種第2劑者的南非變種感染率不成比例地高，也就是說，某種程度上，南非變種病毒可突破疫苗防護。」

但研究人員警告，由於以色列感染南非變種病毒者很少，這份研究只有小量樣本。他們也說，這份研究只觀察確診者，而非觀察整體感染率，因此不是想推論疫苗對任何變種的整體防護力。

由於目前不是上班時間，路透記者還沒能聯繫上輝瑞與BioNTech詢問看法。

變種病毒 南非 疫苗

上一則

梅根成英國公敵 要不要奔喪「對王室都是污辱」

下一則

哈利奔喪能與哥哥和解？脫歐大將：英國人不歡迎你！

延伸閱讀

接種疫苗可以幫助我們結束疫情並回到所想念的生活中

接種疫苗可以幫助我們結束疫情並回到所想念的生活中
菲國總統衛隊 打疫苗仍126人染疫 被揭注射走私的中國疫苗

菲國總統衛隊 打疫苗仍126人染疫 被揭注射走私的中國疫苗

舊金山灣區新冠疫苗供不應求 民眾頻刷網頁預約接種

舊金山灣區新冠疫苗供不應求 民眾頻刷網頁預約接種
世衛：全球新冠周增逾400萬例、死亡增7.1萬人

世衛：全球新冠周增逾400萬例、死亡增7.1萬人

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
第一次到鼎泰豐要點什麼？網友狂推這組合

第一次到鼎泰豐要點什麼？網友狂推這組合
世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦