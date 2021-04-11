以色列研究：輝瑞疫苗對南非變種病毒較無防護力

以色列10日發表最新研究指，COVID-19南非變種病毒某種程度上能「突破」美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發疫苗的防護力。(Getty Images)

今天發表的以色列真實世界數據研究發現，COVID-19南非變種病毒 某種程度上能「突破」美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發疫苗 的防護力。

以色列的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者幾乎全都是感染英國變種病毒，感染南非變種病毒者非常少，因此這份研究樣本不多，也尚未經過同儕評估。

特拉維夫大學（Tel Aviv University）與以色列最大醫療提供商「克拉利特」（Clalit）觀察近800名COVID-19採檢陽性者，其中近400人接受1或2劑輝瑞疫苗14天以上，另近400名未接種。

在全部研究對象中，只發現約1%感染南非變種病毒B.1.351，但接受1或2劑輝瑞疫苗者，B.1.351感染率是未接種者的8倍，分別是5.4%與0.7%。

這樣的結果顯示，相較於最原本的冠狀病毒以及最先在英國發現的變種病毒，輝瑞疫苗對南非變種較無防護力。

特拉維夫大學的史登（Adi Stern）表示：「我們發現，與未接種的族群相較，接種第2劑者的南非變種感染率不成比例地高，也就是說，某種程度上，南非變種病毒可突破疫苗防護。」

但研究人員警告，由於以色列感染南非變種病毒者很少，這份研究只有小量樣本。他們也說，這份研究只觀察確診者，而非觀察整體感染率，因此不是想推論疫苗對任何變種的整體防護力。

由於目前不是上班時間，路透記者還沒能聯繫上輝瑞與BioNTech詢問看法。