梅根成英國公敵 要不要奔喪「對王室都是污辱」

英國伊麗莎白二世女王的丈夫—菲立普親王 (Prince Philip)99歲去世,雖然全國籠罩在哀傷中,但網友料定對其孫媳梅根 不友善的八卦媒體,絕對會把責任怪到她頭上,出現一堆嘲諷妙文。有人指梅根的死對頭「每日郵報」已經做好兩份專欄,其中之一的題目是:為何梅根出席葬禮會是對王室的侮辱、意圖要在原本平靜的場合搶風頭,另外一個題目則是:為何梅根缺席葬禮會是對王室的侮辱、意圖要在原本平靜的場合搶風頭,總之,就是不管她要隨著丈夫哈利 返英或是不陪在他身邊,都有理由開罵。

另有網友預測英國報紙前一天的標題下:安息吧,菲立普親王。隔天的標題就會是:梅根是否造成菲立普親王去世的罪魁禍首?她的歐普拉電視專訪是摧毀菲立普親王健康的最後一根稻草嗎?其實沒有等網友嘲諷式的預言成真,英國已經有媒體記者在批評梅根不顧念丈夫爺爺的身體,執意要如期播出歐普拉的訪問,「害」菲立普親王無法安心休養,以至於未達百歲壽誕就先離世。

至於「每日郵報」則看似稍微克制的寫著菲立普親王在世的最後一年很遺憾沒辦法在和樂氣氛中度過,因為家族之間的撕裂,又稱他被「最寵愛的王子」哈利傷到心,仍然是將箭頭指向哈利與他身旁的梅根。

Prince Philip when Meghan markle goes to his funeral pic.twitter.com/HgrnU24YdM