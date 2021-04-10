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梅根成英國公敵 要不要奔喪「對王室都是污辱」

記者蘇詠智／即時報導
菲立普親王(前)去世，英國沉浸在哀傷的氣氛中，但八卦小報還有機會繼續攻擊眼中釘梅根(右二)。(美聯社)
菲立普親王(前)去世，英國沉浸在哀傷的氣氛中，但八卦小報還有機會繼續攻擊眼中釘梅根(右二)。(美聯社)

英國伊麗莎白二世女王的丈夫—菲立普親王（Prince Philip）99歲去世，雖然全國籠罩在哀傷中，但網友料定對其孫媳梅根不友善的八卦媒體，絕對會把責任怪到她頭上，出現一堆嘲諷妙文。有人指梅根的死對頭「每日郵報」已經做好兩份專欄，其中之一的題目是：為何梅根出席葬禮會是對王室的侮辱、意圖要在原本平靜的場合搶風頭，另外一個題目則是：為何梅根缺席葬禮會是對王室的侮辱、意圖要在原本平靜的場合搶風頭，總之，就是不管她要隨著丈夫哈利返英或是不陪在他身邊，都有理由開罵。

另有網友預測英國報紙前一天的標題下：安息吧，菲立普親王。隔天的標題就會是：梅根是否造成菲立普親王去世的罪魁禍首？她的歐普拉電視專訪是摧毀菲立普親王健康的最後一根稻草嗎？其實沒有等網友嘲諷式的預言成真，英國已經有媒體記者在批評梅根不顧念丈夫爺爺的身體，執意要如期播出歐普拉的訪問，「害」菲立普親王無法安心休養，以至於未達百歲壽誕就先離世。

至於「每日郵報」則看似稍微克制的寫著菲立普親王在世的最後一年很遺憾沒辦法在和樂氣氛中度過，因為家族之間的撕裂，又稱他被「最寵愛的王子」哈利傷到心，仍然是將箭頭指向哈利與他身旁的梅根。

有網友更搞笑發布短片，稱菲立普親王的葬禮上，梅根出現時會發生的情況，只見短片裡的棺木原本躺著一個人，等另一位男子走近後那人突然彈起來伸手緊緊掐住另一男子的脖子……。

對於哈利和梅根恨之入骨的英國小報和一些英國民眾，對他們有抨擊的反應其實不會出人意料之外，遠在美國的哈利王子據傳已與王室家人通話，要趕回來參加爺爺的喪禮，梅根則會繼續在美國養胎。

梅根持續不斷招來英國小報、民眾的謾罵，還被砲轟執意要接受電視專訪，氣死皇室長輩。...
梅根持續不斷招來英國小報、民眾的謾罵，還被砲轟執意要接受電視專訪，氣死皇室長輩。(取材自YouTube)

梅根 菲立普親王 哈利

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