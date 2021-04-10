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菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

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菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

中央社／倫敦10日電綜合外電報導
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王9日辭世，白金漢宮今天表示，菲立普親王的葬禮將於17日舉行，哈利王子將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。

早就規畫好的菲立普親王（Prince Philip）葬禮計畫，受2019冠狀病毒疾病疫情影響，不得不重新擬定並縮小規模，但白金漢宮（Buckingham Palace）表示，仍非常符合菲立普親王生前心願。

屆時將會這位愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）舉行皇家禮葬（ceremonial royal funeral），而非國葬，全部在溫莎城堡（Windsor Castle）內舉行，且僅限30位哀悼者參加。

葬禮預定17日當地時間下午3時在溫莎城堡內聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行，儀式舉行前先舉國默哀一分鐘。葬禮結束後，菲立普親王將長眠於聖喬治禮拜堂地下皇家墓室。

葬禮過程將會實況轉播，菲立普親王辭世後，英國舉國哀悼8天，至4月17日結束，英國王室則會服喪兩週。

旅居美國的哈利王子（Prince Harry）打算返國奔喪，但他的懷孕妻子梅根（Meghan）將會遵從醫囑不與哈利同行。

白金漢宮發言人表示：「薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）打算出席葬禮，薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）將會遵從避免旅行的醫囑。」

哈利夫婦去年決定卸下第一線王室成員職務，但保有薩塞克斯公爵和公爵夫人頭銜，現居美國洛杉磯。

出席葬禮的哀悼者上限為30人，全都必須戴口罩並遵守社交距離規範。

菲立普親王 哈利 英國女王

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