韓國未成年飲酒及酒駕問題惡化 擬嚴管酒品廣告

韓國保健福祉部擬修法更嚴加管制酒品廣告。圖為餐廳外的看板燒酒廣告及韓國藝人秀智代言照片。中央社

為改善未成年飲酒及酒駕等問題，韓國保健福祉部擬修法更嚴加管制酒品廣告，包括限制廣告播出時間及廣告播放場所等，讓原本大受疫情 衝擊的酒商大表不滿。

韓國保健福祉部2月底公告國民健康增進法修法草案，至4月5日公告期滿，其中就酒品廣告宣傳播放的規定引發業者不滿，認為若政府未考量疫情對產業影響就貿然施行此規定，可能讓酒類業者處境更加艱困。

草案內容包括禁止酒品廣告播放時間擴大至上午7時至晚上10時，適用對象也從電視播放擴大至網路平台；酒類業者贊助活動時不可露出品牌名，只能以公司名稱標示；禁止刊登廣告場所也從車站、車輛等擴大至所有戶外大型看板。

業者指出，去年以來為配合2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫 規定，酒吧、餐廳等娛樂場所營業受阻，連帶影響酒品銷售，對營業場所的銷售額占比從55%跌至30%，若再限制宣傳，銷售額可能再受挫。

這項修正案規劃6月30日開始實施，雖然當局表示可能依預告期間所收到的意見修改，但仍有業者擔心，若照此態勢，之後是否可能連印有代言藝人的廣告看板都不能使用。

韓聯社報導，為減少藝人代言對青少年的吸引力，當局目前也考慮禁止在酒瓶上印製藝人照片。

根據2020青少年統計報告，100名國、高中生中，有15名表示在受訪前30天內曾喝過酒。2014年至2018年間，因酒精中毒送醫者中的青少年占比也增至32.6%。