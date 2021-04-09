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英女王夫婿菲立普親王辭世 各界領袖致哀悼慰問

中央社倫敦9日綜合外電報導
英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（Prince Philip）今天辭世，享耆壽99歲。美聯社
英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（Prince Philip）今天辭世，享耆壽99歲。美聯社

英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（Prince Philip）今天辭世，享耆壽99歲。英國首相強生感念他帶給女王的堅定支持，澳洲總理莫里森則下令全國降半旗表達哀悼之意。

以下為各界領袖今天對這項消息的主要回應：

強生（Boris Johnson）：「我們最難忘的是…親王對女王陛下堅定不移的支持，不單以女王配偶身分，在她統治的每一天陪在她身旁；也以丈夫身分，帶給她堅強和耐力超過70載。全國民眾今天必定會關懷陛下和王室。」

莫里森（Scott Morrison）：菲立普親王「體現我們將再也見不到的一個世代」，「大英國協（The Commonwealth）大家庭一同哀傷菲立普親王的辭世，並感謝他一生的奉獻。澳洲所有人寄予上帝的祝福」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）：「他的軍旅生涯傑出，並身處許多社區服務倡議的最前線。願他的靈魂安息。」印度同為大英國協國家。

英國坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）：「我與全英國和大英國協一同哀悼愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普親王陛下，並為了他獻身服務的不凡一生感謝天主。」

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）：「人們將深情懷念菲立普親王透過『愛丁堡公爵的希拉瑞獎』（The Duke of Edinburgh’s Hillary Award）鼓勵了如此多的紐西蘭年輕人。這個獎在紐西蘭頒發50多年期間，數以千計年輕人透過這個計畫完成了改變一生的挑戰。」

英國在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）：「英國已失去菲立普親王這位非凡的公僕。他終生奉獻給我們國家，從第二次世界大戰期間在皇家海軍的傑出生涯，到身為愛丁堡公爵的數十年服務。然而人們最記得的，將會是他對女王的卓越忠誠奉獻。」

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）：「愛丁堡公爵辭世消息令我憂傷。我向女王陛下和她的家人致上我個人及蘇格蘭政府和人民最深切的慰問。」

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）：菲立普親王是一位對英國忠實的公僕，「將漫長的一生奉獻給他的國家」。「菲立普親王陛下辭世消息令我們深感哀傷。我們對王室、大英國協人民和所有摯愛他的人致上慰問和祈禱。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）：聽聞菲立普親王辭世消息「甚感哀傷」，「在這個非常感傷的日子，我想向女王陛下、王室和英國人民致上我誠摯的慰問」。

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