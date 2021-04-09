菲立普親王辭世 英國王室世代交棒
英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（Prince Philip）今天辭世，享耆壽99歲。英女王將在子女與孫子的協助下度過哀悼期，英國王室計劃多年的世代交棒持續進行。
當今的英國君主、英國女王伊麗莎白二世出生於1926年，4月21日即將過95歲生日。她於1952年登基，人生超過三分之二都以女王身分度過，統治橫跨兩世紀，是當今世上在位時間最久的君主，菲立普親王也是英國史上執行王室伴侶任務最久的配偶。
菲立普親王2017年宣布退休，卸下王室公務。比女王年輕的日皇明仁也在2019年退位，成為上皇。然而，伊麗莎白二世至今仍沒有退位打算。
「電訊報」報導，早在菲立普親王退休前，英國王室就已展開接班計畫，包括王儲查爾斯王子、威廉王子等人，被幕僚形容為「溫莎團隊」。
不過，當年的「溫莎團隊」陸續出現掉隊者。安德魯王子因為涉及美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前所犯的性罪行，在2019年11月暫停執行王室職務。
哈利王子曾經繼承祖父菲立普親王，擔任皇家海軍陸戰隊榮譽總司令（Captain General of the Royal Marines）。他的妻子梅根嫁入王室後，也承擔王室職務。然而，在2020年1月，兩人拋下震撼彈，宣布卸下資深王室成員職務，避居美國。
經歷過哈利王子和妻子梅根卸除官方職務、前往美國，以及安德魯王子捲入性醜聞等風波後，王室成員必須重整旗鼓，繼承菲立普親王的遺風。
女王在度過哀悼期之後，預料將會重返公務，同時進行計劃已久的責任交接。王儲查爾斯早已開始承接女王部分責任，包括在國殤星期日（Remembrance Sunday ）代表女王獻花，以及進行海外出訪。威廉王子也在2017年離開救援直升機飛行員的職務，回到倫敦全職投入公務。
一個世代的結束，卻也是另一個世代的開始。
英相強生（Boris Johnson）今天對菲立普親王辭世致哀，他表示：「女王在兩人的金婚紀念日曾說，英國欠她丈夫一份情，遠比他聲稱，或是我們應知道的要多得多。我認為女王說的沒錯。」
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