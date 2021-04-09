菲立普親王辭世 英國王室世代交棒

2014年英國女王伊麗莎白二世和夫婿菲立普親王在白金漢宮的陽台上與民眾揮手。美聯社

英國女王 伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王 （Prince Philip）今天辭世，享耆壽99歲。英女王將在子女與孫子的協助下度過哀悼期，英國王室計劃多年的世代交棒持續進行。

當今的英國君主、英國女王伊麗莎白二世出生於1926年，4月21日即將過95歲生日。她於1952年登基，人生超過三分之二都以女王身分度過，統治橫跨兩世紀，是當今世上在位時間最久的君主，菲立普親王也是英國史上執行王室伴侶任務最久的配偶。

菲立普親王2017年宣布退休，卸下王室公務。比女王年輕的日皇明仁也在2019年退位，成為上皇。然而，伊麗莎白二世至今仍沒有退位打算。

「電訊報」報導，早在菲立普親王退休前，英國王室就已展開接班計畫，包括王儲查爾斯王子、威廉王子等人，被幕僚形容為「溫莎團隊」。

不過，當年的「溫莎團隊」陸續出現掉隊者。安德魯王子因為涉及美國 億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前所犯的性罪行，在2019年11月暫停執行王室職務。

哈利王子曾經繼承祖父菲立普親王，擔任皇家海軍陸戰隊榮譽總司令（Captain General of the Royal Marines）。他的妻子梅根嫁入王室後，也承擔王室職務。然而，在2020年1月，兩人拋下震撼彈，宣布卸下資深王室成員職務，避居美國。

經歷過哈利王子和妻子梅根卸除官方職務、前往美國，以及安德魯王子捲入性醜聞等風波後，王室成員必須重整旗鼓，繼承菲立普親王的遺風。

女王在度過哀悼期之後，預料將會重返公務，同時進行計劃已久的責任交接。王儲查爾斯早已開始承接女王部分責任，包括在國殤星期日（Remembrance Sunday ）代表女王獻花，以及進行海外出訪。威廉王子也在2017年離開救援直升機飛行員的職務，回到倫敦全職投入公務。

一個世代的結束，卻也是另一個世代的開始。

英相強生（Boris Johnson）今天對菲立普親王辭世致哀，他表示：「女王在兩人的金婚紀念日曾說，英國欠她丈夫一份情，遠比他聲稱，或是我們應知道的要多得多。我認為女王說的沒錯。」