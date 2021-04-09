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英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

菲立普親王心直口快 曾說英國女人不會煮飯

中央社倫敦9日專電
英國女王伊麗莎白二世夫婿菲立普親王。美聯社
英國女王伊麗莎白二世夫婿菲立普親王。美聯社

英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王辭世，享耆壽99歲。菲立普親王和女王鶼鰈情深出名，女王稱他是自己的「力量與支柱」，但菲立普親王心直口快，失言語錄同樣有名。

菲立普親王（Prince Philip）常想到什麼就說什麼。他曾說過「英國女人不會煮飯」。1981年經濟衰退時期，他說：「每個人都在說要有更多休閒時間，現在他們又抱怨沒有工作。」

1986年訪問中國時，菲立普親王對一群英國留學生說：「如果你們在這裡再待久一點，就會變成瞇瞇眼。」

1992年，菲立普親王訪問澳洲，當被詢問要不要摸摸無尾熊時，他說：「噢，不。我可能會得一些怪病。」

隔年他訪問匈牙利，對一名在地英國人說：「你在這裡應該還沒待太久，你還沒有啤酒肚。」

1994年訪問開曼群島時，他對一名當地富翁說：「你們大部分的人不都是海盜的後代嗎？」

1996年3月發生蘇格蘭丹布蘭中學大屠殺，造成16名學生、一名教師身亡，社會上興起槍枝管制聲浪。

菲立普親王當時用了很詭異的比喻，他說：「假設一名板球手突然決定闖進校園，用板球球棒打死一堆人。我的意思是，板球手很輕易可以做到這件事，難不成要因此禁用板球球棒嗎？」

1999年，他在卡地夫（Cardiff）對一群站在鋼鼓樂團旁邊的年輕聽障者說：「聾子？如果你們站在那裡，難怪會聾。」

他2002年訪問澳洲時，問當地原住民：「（你們）還在擲茅嗎？」

2012年，菲立普親王見到25歲的國會女員工漢娜傑克森（Hannah Jackson），當時她穿著一襲紅洋裝，胸前有個拉鍊。他竟對她說：「如果我拉了拉鍊，可能會被逮補。」

菲立普親王 英國女王 澳洲

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