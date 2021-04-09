民調：75%英國人依舊信任AZ疫苗

AZ疫苗在歐盟引起不少爭議。路透

儘管牛津-阿斯特捷利康公司（AZ）疫苗 出現血栓疑慮，「泰晤士報」報導，民調 顯示，絕大多數英國 人依舊信任AZ疫苗，有75%民眾認為AZ疫苗安全，疫苗接種計畫照常進行。

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）評估發現，截至3月底，英國共有79例施打疫苗後出現罕見血栓通報，當中19人喪生。雖然這並不能證明疫苗引發血栓，但兩者關聯性越來越強烈。

英國疫苗監管機構疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）建議30歲以下成人改用其他疫苗。英國目前有BioNTech/輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗可供選擇。

英國當局一方面修訂建議，一方面鞏固大眾對AZ疫苗的信心，強調血栓「極為罕見」，且疫苗已被證明有效。

「泰晤士報」報導，「輿觀」（YouGov）在政府7日修訂建議後進行民調顯示，有75%民眾認為AZ疫苗安全，比起3月僅下跌2個百分點。而且民眾對於輝瑞疫苗有類似的信賴度，有78%的人認為輝瑞安全，僅比AZ疫苗高出3個百分點。

調查也發現，雖然年輕人對AZ疫苗的信任度低於年長者，但18至24歲民眾仍有2/3認為AZ疫苗安全，比3月微幅下降3個百分點。

整體民調顯示，有13%民眾認為AZ疫苗不安全，有12%表示不清楚。