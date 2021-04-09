日媒：恢復伊核協議行動計畫曝光 美伊同步退讓解僵局

日本媒體共同社報導，伊朗 為恢復核協議，向美國 提出新提案的概要。大意是雙方事先就詳細進程達成共識，讓美國解除經濟制裁與伊朗限制核開發，可同時推進，以了解決美伊 之間誰先讓步的難題。報導稱，美方也表示了一定程度的理解。

共同社獨家報導，取得伊朗政府高官的說法。伊朗政府高官表示，「如果美國有政治意願，核協議就能在短期內恢復。」

多國為挽救伊朗核子協議，目前正在奧地利維也納舉行會談。美國沒有與會，由歐洲國家扮演居中溝通角色。

報導稱，這項提案被當作討論基礎。伊朗方面希望以美國拜登政府宣佈解除制裁為開端，雙方依照計畫同時行動。據悉，伊朗政府態度積極，因為美國在內各國對伊朗的提案表示了理解。隨著重建核協議輿論日益高漲，此次焦點在雙方能否就具體行動和時程達成共識。

報導指出，伊朗3月29日透過歐洲國家向美方提案。寫明要求美方解除制裁項目包括：伊朗產原油禁運、禁止銀行交易以及在外資產凍結等；伊朗方面將履行降低鈾濃縮度、停止高性能離心機運轉、接受全面核查等。

為推進美伊間接磋商而設的兩個專門小組正在探討解除制裁和限制核開發的具體措施，將在伊核協議當事國9日舉行的聯合委員會會議上彙報結果。各國將提案帶回國內研商後，16日前後將再次在維也納開會，屆時，預計美方也將派代表團前往。

伊朗2015年與聯合國安理會常任理事國（美、英、法、俄、中），再加上德國和歐盟（EU）達成核協議，伊朗永不發展軍事核子計畫。但美國前總統川普2018年片面宣布退出協議，並再度對伊制裁，伊朗也逐步推升境內核子活動。