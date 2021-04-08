立陶宛國會醞釀決議 譴責中國在新疆種族滅絕

繼加拿大和荷蘭後，立陶宛 國會也醞釀通過決議，譴責中國 對新疆 維吾爾人的壓迫是「種族滅絕」。

決議提案人立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）是「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）成員，曾多次批評中國的人權問題。歐盟3月以新疆人權問題為由制裁中國官員後，中國隨即對10名歐洲議員和學者實施報復性制裁，她也名列制裁名單。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）6日報導，立陶宛國會預計22日舉行公聽會，邀請各國專家和新疆被囚禁者的親人，討論中國對維吾爾人的迫害。

薩卡利埃內表示，中國對人權的嚴重侵害符合聯合國「防止及懲治滅絕種族罪公約」的定義，立陶宛正準備做出回應。

她表示，中國系統性地違反公約，迫害的殘酷和犯罪的規模世人可能還不清楚，決議將規範立陶宛與中國來往的方針，例如堅持的原則、紅線和不能接受的事。

不過，提案日前送到國會後，薩卡利埃內與多位立陶宛議員立刻收到中國大使館語氣嚴厲的施壓信。

對此，薩卡利埃內表示，這件事攸關歐盟的基本價值，幾個國家的國會議員將一起捍衛，「我們不接受威脅」。

新疆穆斯林少數民族維吾爾人的處境近來受到國際關注，加拿大和荷蘭國會已在2月先後通過動議，譴責中國政府對他們的壓迫是「種族滅絕」（genocide）。