澳洲、菲律賓加入歐洲國家 對AZ疫苗設年齡限制

繼歐洲多國後,澳洲和菲律賓今天對AZ疫苗設下接種年齡限制。(美聯社)

繼歐盟 昨天發現,英國藥廠阿斯特捷利康的COVID-19疫苗 可能與罕見腦部血栓有關,澳洲和菲律賓今天加入數個歐洲國家行列,對這支疫苗設下接種年齡限制。

歐盟藥品管理局(European Medicines Agency,EMA)昨天表示,血栓列為阿斯特捷利康(AstraZeneca )2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗(即AZ疫苗)的罕見副作用,但施打益處仍大過風險。如今包括英國、德國 、法國、義大利、西班牙、荷蘭、比利時和加拿大等國都對接種年齡提出建議或限制。

法新社報導,澳洲政府今晚召開記者會宣布,AZ疫苗將不再提供50歲以下人口施打,除非該民眾已打過第一劑且無任何副作用。稍早菲律賓衛生部也宣布,暫停讓60歲以下民眾施打。兩國的疫苗接種進度因此進一步受挫。

(影音來源:世界新聞網)

澳洲政府還說,如今建議50歲以下民眾改為施打美國藥廠輝瑞(Pfizer)的COVID-19疫苗。

德國疫苗監管機關今天則表示,維持AZ疫苗限於60 歲以上人口接種的指示。

另一方面,德國衛生部長史巴恩(Jens Spahn)今天表示,柏林計劃和俄羅斯協商購買俄製COVID-19疫苗「衛星-V」(Sputnik V),只待歐盟監管當局批准這支疫苗。

史巴恩接受公共的西德廣播公司(WDR)訪問時說,德國準備好不等待歐盟簽訂衛星-V供應合約、直接自行和俄羅斯談判,好讓國內疫苗接種進度加快。

印尼衛生部長布迪(Budi Gunadi Sadikin)昨天則在國會聽證會上表示,由於AZ疫苗出貨延遲,政府為填補空缺,正協商向中國購買最多1億劑疫苗。

路透社報導,布迪透露,印尼透過雙邊協議能在今年收到的AZ疫苗為2000萬劑,而非原本答應的5000萬劑;剩下的3000萬劑要到明年第二季才會收到。因此印尼政府已「展開與中國政府的討論,尋求額外9000萬到1億劑(疫苗)」。

非洲疾病控制暨預防中心(Africa Centres for Disease Control and Prevention)主任恩肯格桑(John Nkengasong)今天告訴記者,非洲聯盟(African Union)已放棄向印度血清研究所(Serum Institute of India)購買COVID-19疫苗的計畫,目前正在探索向美國嬌生集團(Johnson & Johnson)購買疫苗的選項。