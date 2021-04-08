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澳洲、菲律賓加入歐洲國家 對AZ疫苗設年齡限制

中央社雪梨/柏林8日綜合外電報導
繼歐洲多國後，澳洲和菲律賓今天對AZ疫苗設下接種年齡限制。(美聯社)
繼歐洲多國後，澳洲和菲律賓今天對AZ疫苗設下接種年齡限制。(美聯社)

歐盟昨天發現，英國藥廠阿斯特捷利康的COVID-19疫苗可能與罕見腦部血栓有關，澳洲和菲律賓今天加入數個歐洲國家行列，對這支疫苗設下接種年齡限制。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）昨天表示，血栓列為阿斯特捷利康（AstraZeneca ）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（即AZ疫苗）的罕見副作用，但施打益處仍大過風險。如今包括英國、德國、法國、義大利、西班牙、荷蘭、比利時和加拿大等國都對接種年齡提出建議或限制。

法新社報導，澳洲政府今晚召開記者會宣布，AZ疫苗將不再提供50歲以下人口施打，除非該民眾已打過第一劑且無任何副作用。稍早菲律賓衛生部也宣布，暫停讓60歲以下民眾施打。兩國的疫苗接種進度因此進一步受挫。

（影音來源：世界新聞網）

澳洲政府還說，如今建議50歲以下民眾改為施打美國藥廠輝瑞（Pfizer）的COVID-19疫苗。

德國疫苗監管機關今天則表示，維持AZ疫苗限於60 歲以上人口接種的指示。

另一方面，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天表示，柏林計劃和俄羅斯協商購買俄製COVID-19疫苗「衛星-V」（Sputnik V），只待歐盟監管當局批准這支疫苗。

史巴恩接受公共的西德廣播公司（WDR）訪問時說，德國準備好不等待歐盟簽訂衛星-V供應合約、直接自行和俄羅斯談判，好讓國內疫苗接種進度加快。

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）昨天則在國會聽證會上表示，由於AZ疫苗出貨延遲，政府為填補空缺，正協商向中國購買最多1億劑疫苗。

路透社報導，布迪透露，印尼透過雙邊協議能在今年收到的AZ疫苗為2000萬劑，而非原本答應的5000萬劑；剩下的3000萬劑要到明年第二季才會收到。因此印尼政府已「展開與中國政府的討論，尋求額外9000萬到1億劑（疫苗）」。

非洲疾病控制暨預防中心（Africa Centres for Disease Control and Prevention）主任恩肯格桑（John Nkengasong）今天告訴記者，非洲聯盟（African Union）已放棄向印度血清研究所（Serum Institute of India）購買COVID-19疫苗的計畫，目前正在探索向美國嬌生集團（Johnson & Johnson）購買疫苗的選項。

疫苗 歐盟 德國

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