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性侵增加跟女性穿著有關？巴國總理被前妻引古蘭經批評

編譯周辰陽／即時報導
巴基斯坦總理伊姆蘭．汗，攝於2020年11月。伊姆蘭．汗近日上串流節目，即時答覆民眾的Call-In，卻疑似將國內性侵案件數上升怪罪到女性的穿著上。美聯社
巴基斯坦總理伊姆蘭．汗，攝於2020年11月。伊姆蘭．汗近日上串流節目，即時答覆民眾的Call-In，卻疑似將國內性侵案件數上升怪罪到女性的穿著上。美聯社

巴基斯坦總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）4日上國營電視台網路節目，即時答覆民眾Call-In提問，卻疑似將國內性侵案件數上升怪罪到女性的穿著上，引來輿論怒火與數個民間團體嚴詞撻伐。

Sky News引述報導指出，當時一位觀眾稱性暴力案件增加，受害者又多為孩童，想請問政府如何處置，伊姆蘭．汗稱，「世界史說了，當你在社會增加色情片（fahashi）時，就會發生兩件事情，性犯罪增加與家庭體制瓦解」。

伊姆蘭．汗接著又說，「面紗（purdah）的整個概念就是避免引誘，不是每個人都有避開的意志」，當政府立法保護女性不受攻擊時，也要取決於社會全體透過保存端莊提供助力。

數個團體立刻表達不滿，稱伊姆蘭．汗身為公眾領袖，這番話讓人難以接受，要他立刻道歉，重申政府遏阻性侵的承諾。政府發言人則指伊姆蘭．汗的部分發言不幸遭到有意或無意的曲解，本人完全沒有這個意思。

伊姆蘭．汗的英國籍第一任妻子戈德史密斯（Jemima Goldsmith）則在推特引述古蘭經，「對信者們說，叫他們降低視線，遮蔽下身」，並補上「責任在男人」。

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