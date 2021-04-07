我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

若驅逐逾40萬無證客 恐成史上最大家庭拆散事件

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

中央社／聖地牙哥7日綜合報導
接種新冠疫苗示意圖。（新華社）
接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

智利一份研究發現，光打第一劑疫苗並不能夠防護新冠肺炎（COVID-19）。智利的疫苗接種計畫進度超前許多南美洲國家，主力是中國疫苗Coronavac。

中央社引述法新社報導，智利大學（University of Chile）這份研究發現，在施打完第2劑疫苗後兩周內保護力僅27.7%，兩周後則提升到56.5%。

研究指出，但就單劑疫苗而言，在第1劑和第2劑間的28天保護力僅3%，和這類研究的誤差範圍一致。

研究人員檢視中國Coronavac疫苗與美國輝瑞（Pfizer）疫苗的效果後，估計Coronavac的效果在實際生活為54%，與在巴西的臨床試驗結果一致。智利國內施打的疫苗高達93%是Coronavac。

而在一份以色列研究中，輝瑞疫苗的效果則估計約為94%。

智利列為施打疫苗對象的人口約1520萬人，迄今已為707萬人至少施打一劑疫苗，404萬人已打完兩劑。

智利大學校長韋瓦第（Ennio Vivaldi）在網路會議上說：「接種疫苗能非常大幅降低感染可能性。疫苗無法消滅疫情，卻能大幅降低傳播，因此不管怎樣都應該接種疫苗。」

但研究結果也清楚呈現的是，光是打第一劑疫苗，4週後就沒有任何相關效果，這意味施打者實際上就和完全沒接種疫苗的人一樣脆弱。

這份研究也估計，疫苗計畫一開始鎖定的75歲至79 歲族群，如果沒有打疫苗，感染新型冠狀病毒病例會增加80%以上；而70歲至74歲族群則會增加60%。

疫苗 中國 輝瑞

上一則

挺翁山蘇姬遭報復？緬甸駐英大使被禁止進入使館

下一則

「中國別參與」24國際專家聯署再查新冠源頭

延伸閱讀

英國AZ疫苗19例死於血栓 建議30歲以下改用他牌

英國AZ疫苗19例死於血栓 建議30歲以下改用他牌
台灣接種意願低 AZ疫苗再擴大對象

台灣接種意願低 AZ疫苗再擴大對象
AZ疫苗血栓疑雲 世衛指可能有因果關係但尚未證實

AZ疫苗血栓疑雲 世衛指可能有因果關係但尚未證實
圖輯╱法拉盛圖書館變身疫苗站 現接受70歲以上現場預約

圖輯╱法拉盛圖書館變身疫苗站 現接受70歲以上現場預約

熱門新聞

帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43
歷經15個月的延宕之後，世界衛生組織（WHO）30日下午終於公布了《COVID-19武漢疫源報告》。（路透）

「WHO武漢起源報告書」中國留一手？譚德塞罕見帶隊批

2021-03-31 23:05
越南人超越韓國人，首度成為日本第2大外國人族群。 歐新社資料照

越南超越韓國 首度成為日本第2大外國人族群

2021-04-03 08:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
又仇恨犯罪？紐約布碌崙亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布碌崙亞裔女遭男無故扯髮
4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令