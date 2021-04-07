研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

智利一份研究發現，光打第一劑疫苗 並不能夠防護新冠肺炎（COVID-19）。智利的疫苗接種計畫進度超前許多南美洲國家，主力是中國 疫苗Coronavac。

中央社引述法新社報導，智利大學（University of Chile）這份研究發現，在施打完第2劑疫苗後兩周內保護力僅27.7%，兩周後則提升到56.5%。

研究指出，但就單劑疫苗而言，在第1劑和第2劑間的28天保護力僅3%，和這類研究的誤差範圍一致。

研究人員檢視中國Coronavac疫苗與美國輝瑞 （Pfizer）疫苗的效果後，估計Coronavac的效果在實際生活為54%，與在巴西的臨床試驗結果一致。智利國內施打的疫苗高達93%是Coronavac。

而在一份以色列研究中，輝瑞疫苗的效果則估計約為94%。

智利列為施打疫苗對象的人口約1520萬人，迄今已為707萬人至少施打一劑疫苗，404萬人已打完兩劑。

智利大學校長韋瓦第（Ennio Vivaldi）在網路會議上說：「接種疫苗能非常大幅降低感染可能性。疫苗無法消滅疫情，卻能大幅降低傳播，因此不管怎樣都應該接種疫苗。」

但研究結果也清楚呈現的是，光是打第一劑疫苗，4週後就沒有任何相關效果，這意味施打者實際上就和完全沒接種疫苗的人一樣脆弱。

這份研究也估計，疫苗計畫一開始鎖定的75歲至79 歲族群，如果沒有打疫苗，感染新型冠狀病毒病例會增加80%以上；而70歲至74歲族群則會增加60%。