英國AZ疫苗19例死於血栓 建議30歲以下改用他牌

英國疫苗監管機構今天建議30歲以下成人可以施打AZ疫苗以外的其他疫苗。

英國疫苗 監管機構今天表示，由於越來越多證據顯示牛津-阿斯特捷利康公司（AZ）疫苗可能引發血栓，建議30歲以下成人可以施打其他疫苗。

英國廣播公司（BBC）報導，英國國藥 物及保健產品管理局（MHRA）評估發現，截至3月底，英國共有79例施打疫苗後出現罕見血栓通報，當中19人喪生。「金融時報」報導，19名死者中，有3人未滿30歲。

英國國藥物及保健產品管理局表示，雖然這並不能證明疫苗引發血栓，但兩者關聯性越來越強烈。

發生罕見血栓的案例中有2/3為女性，喪生者的年齡介於18歲至79歲之間。但這依舊無法證明發生血栓的機率會因性別或年齡而異。

英國國藥物及保健產品管理局指出，AZ疫苗的效力已被證實，且出現血栓的狀況極為罕見，因此接種疫苗對絕大多數人而言依舊是利大於弊。不過，由於年輕人染疫風險較低，因此可以在施打疫苗時，可以採取較為平衡的作法。

英國疫苗監管機構疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）隨後表示，建議在有選擇的情況下，18至29歲年輕人可以改施打他牌疫苗。

以英國目前狀況而言，除了AZ疫苗之外，有BioNTech/輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗可供選擇，但英國訂購多達1億劑AZ疫苗，遠超過輝瑞或莫德納疫苗。

MHRA表示，已經施打第一劑AZ疫苗的民眾應該完成第2劑疫苗接種，只有出現血栓情形的民眾不該繼續施打。本身有血液疾病、可能有血栓風險的民眾，在施打疫苗之前應與醫師商討。