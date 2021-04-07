我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殉職國會警察將移靈國會大廈 家人：他是英雄

一洲焦點／喬州投票法到底吵什麼？從台灣報導中國

韓執政黨認了敗選 吳世勳時隔十年再當首爾市長

中央社首爾7日專電
南韓最大在野黨國民力量在7日地方補選中獲勝，圖為該黨首爾市長候選人吳世勳在出口民調公布後，在首爾黨部內振臂慶祝畫面。美聯社
南韓最大在野黨國民力量在7日地方補選中獲勝，圖為該黨首爾市長候選人吳世勳在出口民調公布後，在首爾黨部內振臂慶祝畫面。美聯社

韓國執政黨共同民主黨在今天舉行的首爾、釜山市長補選中皆以懸殊票數慘敗；十年前曾任首爾市長的最大在野黨國民力量候選人吳世勳則第3度回鍋，政策料將快速大幅改變。

韓國今天舉行地方首長及議員等補選，首爾及釜山市長也在補選之列，共同民主黨首爾市長候選人朴映宣、釜山市長候選人金榮春從剛開始開票就與國民力量對手差距懸殊，兩人最後都在開票中認了敗選。

共同民主黨去年在4月國會大選以過半數席次獲得壓倒性勝利，時隔一年卻面臨如此慘敗，韓聯社報導指出，主要是這一年來不動產政策導致稅負、房價激增，政府對防疫過於自負但疫情卻未獲控制、疫苗疑慮不斷，加上近期爆出公務人員炒地等，使執政黨失去國民的信任。

這也讓國民力量呼籲「用選票懲罰執政黨」的策略奏效，加上首爾市長候選人吳世勳擁有擔任5年多首爾市長的經歷，「能快速上手」也是吳世勳陣營強打的優勢之一。

吳世勳在2006年首次當選首爾市長，2010年爭取連任成功，2011年8月因政策失利請辭下台，擔任首爾市長期間共約5年2個月。

報導指出，吳世勳上任後的首爾市政府主要政策料將有大幅變動，其中尤以推動加速住宅供給的政策為第一優先。

據韓國中央選舉管理委員會統計，這次補選全國投票率為55.5%，首爾及釜山投票率分別為58.2%及52.7%，為歷屆韓國地方首長補選投票率首次超過5成。

投票 民主黨 開票

上一則

AZ疫苗血栓疑雲 世衛指可能有因果關係但尚未證實

延伸閱讀

保守派地方補選大勝 明年若再贏南韓外交路線恐將改變

保守派地方補選大勝 明年若再贏南韓外交路線恐將改變
韓兩大市長補選最新出口民調顯示 最大在野黨遙遙領先

韓兩大市長補選最新出口民調顯示 最大在野黨遙遙領先
重要市長補選前夕 韓總理丁世均傳下周向文在寅請辭

重要市長補選前夕 韓總理丁世均傳下周向文在寅請辭
SK海力士 打造半導體聚落

SK海力士 打造半導體聚落

熱門新聞

帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43
歷經15個月的延宕之後，世界衛生組織（WHO）30日下午終於公布了《COVID-19武漢疫源報告》。（路透）

「WHO武漢起源報告書」中國留一手？譚德塞罕見帶隊批

2021-03-31 23:05
越南人超越韓國人，首度成為日本第2大外國人族群。 歐新社資料照

越南超越韓國 首度成為日本第2大外國人族群

2021-04-03 08:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效
疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下
解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫

解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫
為保公民隱私 白宮表態：政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：政府「不簽發」疫苗護照
最糟時期還沒過 拜登：變種病毒蔓延 19日起全面打疫苗

最糟時期還沒過 拜登：變種病毒蔓延 19日起全面打疫苗