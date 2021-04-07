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AZ疫苗血栓疑雲 世衛指可能有因果關係但尚未證實

中央社日內瓦/倫敦7日綜合外電報導
世界衛生組織（WHO）疫苗安全諮詢小組今天表示，接種AZ疫苗與出現血栓、低血小板等罕見案例之間，被認為「似有可能但尚未證實」存在因果關係。美聯社
世界衛生組織（WHO）疫苗安全諮詢小組今天表示，接種AZ疫苗與出現血栓、低血小板等罕見案例之間，被認為「似有可能但尚未證實」存在因果關係。美聯社

世界衛生組織（WHO）疫苗安全諮詢小組今天表示，接種AZ疫苗與出現血栓、低血小板等罕見案例之間，被認為「似有可能但尚未證實」存在因果關係。

路透社報導，這群獨立專家在檢視全球最新數據後發布聲明表示，為充分了解英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（即AZ疫苗）與可能風險因子間的潛在關係，需要進行專門研究。

世衛小組也提到：「重要的是，現正評估的事件儘管令人憂心，仍屬非常罕見，在全球已接種阿斯特捷利康COVID-19疫苗的近2億人之中案例很少。」

小組成員下週將開會檢視更多數據。

歐盟藥品管理局（EMA）今天已表示，血栓應該列為AZ疫苗的「非常罕見」副作用，但施打疫苗的益處仍大過風險。

英國疫苗監管機構今天也說，由於越來越多證據顯示AZ疫苗可能引發血栓，建議30歲以下成人可以施打其他疫苗。

阿斯特捷利康公司今天則說，在當局表示懷疑腦部血栓可能是AZ疫苗的罕見副作用後，公司正和歐洲與英國監管單位合作，以修正疫苗產品資訊。

疫苗 英國 世衛

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