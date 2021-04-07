英國開始施打莫德納疫苗 外界對AZ疫苗疑慮加深

英國今天開始施打美國莫德納公司（Moderna）疫苗，這是英國境內施打的第三種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。美聯社

英國 今天開始施打美國莫德納 公司（Moderna）疫苗 ，這是英國境內施打的第三種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。與此同時，外界對於英國主要施打的AZ疫苗疑慮越來越多。

目前已交付歐洲和美國的莫德納疫苗是英國境內施打的第三種疫苗，之前實施接種的兩種分別是阿斯特捷利康-牛津大學（AstraZeneca-Oxford University），以及輝瑞-BioNTech（Pfizer-BioNTech）疫苗。

英國首先在威爾斯一家醫院施打兩劑型莫德納疫苗。首相強生（Boris Johnson）推文表示：「我們已訂購1700萬劑，未來幾周將陸續施打。請在接獲通知後，前往接受疫苗注射。」

AZ疫苗的供應問題已對英國疫苗接種計畫造成影響，同時外界對於AZ疫苗和少數接種者出現罕見血栓問題之間關聯的疑慮也越來越多。

牛津大學已暫停在英國對兒童和青少年的小規模試驗。

牛津大學昨天晚間在聲明中說：「儘管兒童臨床試驗沒有安全疑慮，我們將靜待英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）審查成人出現血栓和血小板減少症罕見病例的進一步資訊，再決定是否恢復試驗。」

英國目前已有3160萬人接種第一劑疫苗，施打完第二劑則有550萬人。英國很快將有五成的人口接受疫苗接種。