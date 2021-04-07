我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美逾四成新增確診案例 集中在紐約等五州

美監控遼寧艦 重申助台防衛

英國開始施打莫德納疫苗 外界對AZ疫苗疑慮加深

中央社倫敦7日綜合外電報導
英國今天開始施打美國莫德納公司（Moderna）疫苗，這是英國境內施打的第三種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。美聯社
英國今天開始施打美國莫德納公司（Moderna）疫苗，這是英國境內施打的第三種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。美聯社

英國今天開始施打美國莫德納公司（Moderna）疫苗，這是英國境內施打的第三種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。與此同時，外界對於英國主要施打的AZ疫苗疑慮越來越多。

目前已交付歐洲和美國的莫德納疫苗是英國境內施打的第三種疫苗，之前實施接種的兩種分別是阿斯特捷利康-牛津大學（AstraZeneca-Oxford University），以及輝瑞-BioNTech（Pfizer-BioNTech）疫苗。

英國首先在威爾斯一家醫院施打兩劑型莫德納疫苗。首相強生（Boris Johnson）推文表示：「我們已訂購1700萬劑，未來幾周將陸續施打。請在接獲通知後，前往接受疫苗注射。」

AZ疫苗的供應問題已對英國疫苗接種計畫造成影響，同時外界對於AZ疫苗和少數接種者出現罕見血栓問題之間關聯的疑慮也越來越多。

牛津大學已暫停在英國對兒童和青少年的小規模試驗。

牛津大學昨天晚間在聲明中說：「儘管兒童臨床試驗沒有安全疑慮，我們將靜待英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）審查成人出現血栓和血小板減少症罕見病例的進一步資訊，再決定是否恢復試驗。」

英國目前已有3160萬人接種第一劑疫苗，施打完第二劑則有550萬人。英國很快將有五成的人口接受疫苗接種。

疫苗 英國 莫德納

上一則

日本新增確診3449例 大阪兵庫奈良等多處創新高

延伸閱讀

快看世界／騎雪地車、乘漁船...疫苗這樣送達偏遠地區

快看世界／騎雪地車、乘漁船...疫苗這樣送達偏遠地區
學校、州政府是否有權要求民眾出示疫苗接種證明？

學校、州政府是否有權要求民眾出示疫苗接種證明？
IMF：擴大疫苗支出 先進國家至2025年稅收可多1兆美元

IMF：擴大疫苗支出 先進國家至2025年稅收可多1兆美元
擔心副作用 近半數家長不願讓孩子接種疫苗

擔心副作用 近半數家長不願讓孩子接種疫苗

熱門新聞

帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43
歷經15個月的延宕之後，世界衛生組織（WHO）30日下午終於公布了《COVID-19武漢疫源報告》。（路透）

「WHO武漢起源報告書」中國留一手？譚德塞罕見帶隊批

2021-03-31 23:05
越南人超越韓國人，首度成為日本第2大外國人族群。 歐新社資料照

越南超越韓國 首度成為日本第2大外國人族群

2021-04-03 08:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效
疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下
解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫

解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫
為保公民隱私 白宮表態：政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：政府「不簽發」疫苗護照
最糟時期還沒過 拜登：變種病毒蔓延 19日起全面打疫苗

最糟時期還沒過 拜登：變種病毒蔓延 19日起全面打疫苗