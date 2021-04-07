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英研究：AZ疫苗與血栓有關 55歲以下女性接種風險高

編譯張君堯／綜合報導
由英國牛津大學與阿斯特捷利康共同研發的AZ疫苗，研究指出疫苗與罕見血栓現象確實有關聯，尤其以55歲以下女性族群接種後的風險最大。（路透）
由英國牛津大學與阿斯特捷利康共同研發的AZ疫苗，研究指出疫苗與罕見血栓現象確實有關聯，尤其以55歲以下女性族群接種後的風險最大。（路透）

英國首相強生（Boris Johnson）近期試圖說服人們，安心接種英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca Covid）共同研發的AZ疫苗，而研究指出疫苗與罕見血栓現象確實有關聯，尤其以55歲以下女性族群接種後的風險最大，不過專家認為仍應繼續施打。

強生敦促公眾在疫苗貨源充足時盡快施打，至於先前傳出的血栓疑慮，科學家們則強調些栓副作用「極為罕見」，同時與能預防新冠肺炎的功效相比，後者似乎更為重要。

一些英國藥物安全專家認為，AZ疫苗與罕見的凝血現象、包括腦靜脈竇血栓形竇（CVST）之間可能存在「因果關係」，但專家們也認為應繼續進行疫苗接種計畫。目前當局仍努力降低55歲以下女性接種AZ疫苗的風險，醫生目前所觀察到的CVST症狀包括頭痛、視力模糊和昏厥等。

南安普敦大學藥物安全研究部門（DSRU）主任沙基爾（Saad Shakir）教授6日表示，在歐洲和英國積累的證據表明，疫苗與罕見的血栓之間存在的因果關係與之相符。沙基爾強調，儘管新冠肺炎的危險性如此之大，以至於不能停止疫苗接種，但仍應採取措施、以減少目前已知影響最大的55歲以下女性族群接種的風險，DRSU目前已通知監管機構其分析結果。

在整個歐洲，一些國家和地區已決定僅向老年人提供AZ疫苗，德國和法國分別允許超過60歲和55歲的人接種，至於其他國家，該疫苗仍未被批准使用。

疫苗 英國 新冠肺炎

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