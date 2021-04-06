我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最糟時期還沒過 拜登：19日起全面打疫苗

世界OnAir／熬過疫情寒冬 紐約藝術工作者現在可好？

歐盟將公布AZ疫苗新評估 世衛：接種益處超過風險

中央社布魯塞爾6日專電
阿斯特捷利康（AZ）疫苗。美聯社
阿斯特捷利康（AZ）疫苗。美聯社

歐洲藥品管理局最快明天公布阿斯特捷利康（AZ）疫苗發生血栓不良事件的最新評估，世界衛生組織官員今天表示，尚未有證據讓世衛改變立場，即接種AZ疫苗的益處超過風險。

義大利媒體稍早報導，歐盟藥品管理局（EMA）疫苗策略部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）表示，AZ疫苗與血栓之間有「明顯」關聯，管理局會在幾小時內做出宣布。但EMA隨後強調「尚未做出結論，目前還在審查」。

世衛組織（WHO）官員蓋斯巴今天在線上記者會對此事也提出回應，表示目前沒有改變先前評估的立場，即接種AZ疫苗的益處超過風險。

不過蓋斯巴表示，針對疫苗與血栓的議題，世衛正與歐洲及其他區域監管機構緊密合作，會即時評估最新數據。

AZ出現血栓案例讓歐洲相當憂心，歐盟藥品管理局3月與世衛同樣背書AZ疫苗能預防感染及減少死亡，但EMA表示無法完全排除疫苗與少數血栓案例的關聯，將持續審查病例並由專家進一步評估。

EMA的藥物警戒風險評估委員會（PRAC）今天起至9 日舉行全體會議，將對疫苗做出最新評估建議。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）今天表示，會密切注意EMA對AZ疫苗的評估，並表示預期EMA評估結果會在明天下午公布。

疫苗 世衛 歐盟

上一則

紐澳旅遊泡泡 4月19日開通

下一則

戰狼外交踢鐵板 駐土大使被召喚使館推特被灌爆

延伸閱讀

費城4.19開放所有成人預約接種疫苗

費城4.19開放所有成人預約接種疫苗
紐約日落公園設立全市首個接種站服務 三日預約全滿

紐約日落公園設立全市首個接種站服務 三日預約全滿
新州放寬旅行限制 接種疫苗者無需隔離

新州放寬旅行限制 接種疫苗者無需隔離
AZ疫苗與血栓有無關聯？歐盟當局：尚未做出結論

AZ疫苗與血栓有無關聯？歐盟當局：尚未做出結論

熱門新聞

帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。（取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特）

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

2021-03-30 10:52
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
杜特蒂被拍到對女傭伸出鹹豬手。圖／取自Miss Maggie推特

菲總統慶生 對女傭私處伸狼爪

2021-03-30 11:44
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產