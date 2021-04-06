紐澳旅遊泡泡 4月19日開通

一艘渡輪六日航經澳洲雪梨歌劇院附近海面。紐西蘭六日宣布，和澳洲之間的「旅遊泡泡」十九日啟動，雙方旅客入境對方國家不用再隔離十四天。（美聯社）

紐西蘭宣布19日起和澳洲 開啟雙向旅遊泡泡，兩國旅客入境對方國家不用再隔離，前提是入境前14天不能去過紐澳以外地方，有感冒等症狀也不得搭機。

BBC說，這是繼台灣 和帛琉上周實施旅遊泡泡之後，全球第二個旅遊泡泡。

紐西蘭總理阿爾登6日宣布：「我可以證實免隔離旅行將從4月18日晚間11時59分起展開，距離現在不到兩周。」

阿爾登說：「我沒看到也找不到世上任何國家，能在維持無疫情 的情況下，開放彼此間的國際旅行，那表示我們在某些方面領先世界。」

澳洲總理莫里森歡迎阿爾登的決定，他說：「澳洲與紐西蘭恢復雙向旅行，將創造更多工作機會，並使兩國人民重新連結。」

開啟雙向旅遊泡泡後，紐澳航線的飛機機組員僅限在低風險航線工作，機上所有乘客須戴口罩，並向紐西蘭當局提供入境後的行程細節。

澳洲與紐西蘭因應新冠肺炎疫情，去年3月起關閉邊境，對返國公民強制隔離。去年10月起，澳洲允許紐西蘭人無須隔離進入澳洲大多數的州，但紐西蘭並未給澳洲人同等待遇，從那時起，紐澳兩國成功控制疫情，並將感染率維持在接近零。

紐西蘭500萬人口，染疫病逝26人，而2,500萬人口的澳洲，死亡人數低於1千。

紐西蘭旅遊業表示，期待旅遊泡泡今年可替經濟挹注10億紐幣（約7.1億美元）。

澳洲和紐西蘭先前也曾和其他疫情低風險國家接觸，包括新加坡、台灣和幾個南太平洋島國，探詢開啟旅遊泡泡可能性。