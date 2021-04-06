AZ疫苗與血栓有無關聯？歐盟當局：尚未做出結論

AZ疫苗。路透

歐盟 藥品管理局今天表示，仍未對英國阿斯特捷利康公司的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 （AZ疫苗）會不會引發血栓下定論。此前管理局一名高官受訪時說，兩者間有明顯關聯。

總部設在荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的歐盟藥品管理局（EMA）在給予法新社的聲明中說，管理局旗下的安全委員會「尚未做出結論，目前還在審查」。

聲明提到：「審查一結束，我們將對外說明並召開新聞簡報會。目前預計在4月7日或8日進行。」

歐盟藥品管理局3月18日曾表示，接種AZ疫苗的好處大於風險，應該繼續使用。但管理局也說過AZ疫苗可能與罕見血栓有關，安全委員會本週開會期間，將發布最新版建議。

義大利 媒體稍早報導，歐盟藥品管理局疫苗策略部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）表示，AZ疫苗與血栓之間有「明顯」關聯，管理局會在幾小時內做出宣布。

卡瓦列里受訪時還告訴義大利「訊使報」（Il Messaggero）：「我的看法是，我們現在可以說，（血栓形成）顯然與這支疫苗有關聯。但我們還不知道是什麼導致這種反應。」但卡瓦列里未提供證據來支持他的說法。

另外，歐盟藥品管理局人體用藥委員會（CHMP）委員傑納薩尼（Armando Genazzani）接受「義大利時報」（La Stampa）訪問時也說，血栓與AZ疫苗有關聯「似乎合理」。

調查進行期間，包括法國、德國、荷蘭都已暫停對較年輕的人施打AZ疫苗。

科學家正在探討多種可能性，試圖解釋某些人在接種AZ疫苗幾天與幾週後，出現極罕見腦部血栓的原因。但很多科學家都說現在仍缺乏決定性證據；而且不清楚AZ疫苗是否或為何會引發血栓，而鎖定病毒類似部分的其他疫苗卻不會。

路透社無法立即聯繫上阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）要求置評。該公司之前表示其研究發現，接種AZ疫苗形成血栓的風險不會比較高。