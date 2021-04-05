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緬甸民眾創意發想抗議方式 持續對外發聲

中央社曼谷5日專電
緬甸軍方血腥鎮壓街頭抗議群眾，民眾仍持續以不同的創意方式發聲。(美聯社)
緬甸軍方血腥鎮壓街頭抗議群眾，民眾仍持續以不同的創意方式發聲。(美聯社)

緬甸軍方發動政變，血腥鎮壓街頭抗議群眾，民眾仍持續以不同方式發聲，從無聲罷工、鮮花罷工到雞蛋罷工，今天抗議人士號召群眾當地時間下午5時拍手5分鐘，表達對軍方不滿。

緬甸軍方自2月1日發動政變以來，成千上萬民眾上街抗議，遭到軍方強力鎮壓，但抗議群眾沒有放棄，持續以不同的方式向外發聲。

例如3月27日軍人節前，抗議者號召民眾加入「無聲罷工」（Silent Strike）活動，因此軍人節前夕大城市的街頭一片寂靜，許多商店不開門。還有抗議者發起「鮮花罷工」（Flower Strike），號召民眾把鮮花放在公園或公車站等地，紀念因為抗爭而失去生命的人們。

昨天是復活節，抗議者發起「雞蛋罷工」（Egg Strike），許多民眾在水煮蛋外殼畫上政治訊息，再把蛋放在鄰居家門口，並裝袋掛在前門。

社群媒體的照片顯示，有的蛋被繪上翁山蘇姬的畫像，以及象徵反抗的3指手勢；還有一些蛋寫著「救救我們的人民」、「民主」等字樣。

獨立媒體今日緬甸（Myanmar Now）報導，抗議者今天組織新的抗議活動，號召民眾在當地時間今天下午5時用力拍手5分鐘，表達對軍方不滿。

根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners），截至昨天死亡人數已達564人，其中有47名兒童，仍有2667人遭到軍警拘禁。

罷工 緬甸 雞蛋

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