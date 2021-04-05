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英相拚解封 9日起英格蘭每人一周可免費快篩2次

中央社倫敦5日綜合外電報導
英國首相強生今天宣布，英格蘭所有人每周將可免費接受兩次2019冠狀病毒疾病（COVID-19）快篩。美聯社
英國首相強生今天宣布，英格蘭所有人每周將可免費接受兩次2019冠狀病毒疾病（COVID-19）快篩。美聯社

英國首相強生今天宣布，英格蘭所有人每周將可免費接受兩次2019冠狀病毒疾病（COVID-19）快篩。現在當地社會即將重新開放，疫苗接種計畫也持續迅速進行。

路透社報導，強生（Boris Johnson）表示，這項大規模新篩檢計畫將有助破壞病毒傳染鏈，並找出無症狀案例。

他在聲明中說：「我們的疫苗計畫進展良好，在我們按路線圖審慎鬆綁防疫限制時，為確保那些努力不會白白浪費，定期快篩變得更加重要。」

英國衛生部副大臣阿格（Edward Argar）表示，快篩套組可寄到住家或公司，或到藥局或篩檢中心領取。

英國廣播公司（BBC）報導，最新計畫將自9日起實施，約30分鐘就可驗出結果。驗出陽性者得在家自主隔離，並可接著安排進行第2次PCR篩檢。

PCR篩檢一般是給有症狀者檢查，會交給實驗室進行分析。之後若證實結果為陰性，即可立刻結束隔離期並恢復正常生活。

阿格說，他有信心人們會接受隔離。

在英國即將緩步鬆綁4個月來的嚴格封城措施之際，這項快篩計畫將有助衛生官員追蹤疫情。英格蘭公共衛生署（PHE）COVID-19策略因應負責人霍普金斯（Susan Hopkins）還說，快篩將有助於抑制冠狀病毒突變和變種病毒擴散。

但批評者認為，這項計畫可能浪費大把金錢。

各界預期強生今天稍晚將確認恢復跨國旅行、開放部分行業的計畫。預料他將確認英格蘭所有零售業、戶外餐旅業、美髮廳可在12日重新開放；並將依各國感染率和疫苗接種程度，為跨國旅行引入紅綠燈號標註制度。大型活動也將帶頭試行疫苗護照。

但英國「金融時報」（Financial Times）報導，預料強生不會為跨國旅行設定特定時程表。按照現行計畫，跨國旅行最早在5月17日才會恢復。

蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭也正依照類似步調，各自放寬今年初實施的嚴格封鎖令。

英國 疫苗 篩檢

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