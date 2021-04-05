維吾爾起義紀念日 中國駐伊斯坦堡領事館外示威

圖為3月25日，數以百計維吾爾人赴中國駐伊斯坦堡總領事館外示威，抗議中國國務委員兼外交部長王毅到訪。美聯社

「集中營受難者家屬平台」在中國 駐伊斯坦堡總領事館外示威進入第109天。今天適逢維吾爾 人「巴仁鄉起義」31週年紀念日，近千民眾在風雨中控訴和聲討中共 暴行。

「中國，釋放我們家人」、「中國，停止種族滅絕」、「中國，關閉集中營」。儘管伊斯坦堡一早下著雨，將近1000名維吾爾人今天仍到薩勒耶爾區（Sariyer）博斯普魯斯海峽歐洲岸港邊，面對中國駐伊斯坦堡總領事館的方向拉開布條、高舉海報，以呼口號和演講等方式進行示威。

「集中營受難者家屬平台」成員去年12月18日到中國駐伊斯坦堡總領事館前試圖遞交請願書，當時共有12 人拿著在新疆維吾爾自治區失蹤或遭到關押「再教育營」家屬的照片，請求北京協助尋找家人的下落。

由於未獲館方正面回應，他們於是每天都到領事館所在山丘下方的這處海港邊進行示威，參與活動人士越來越多。示威活動已進入第109天，除了週末和跨年期間防疫宵禁之外，每天一早就有大批群眾在此向中國政府示威。

今天適逢維吾爾人對抗中共暴政的「巴仁鄉起義」31週年紀念日，數以百計的維吾爾人不畏風雨、扶老攜幼參與示威。伊斯坦堡警方部署水砲車和數十名警力，隔著馬路進行警戒。許多開車行經示威現場的土耳其民眾以按喇叭方式聲援。在野黨好黨（Iyi Party）也派員參與活動並發表聲明。

「集中營受難者家屬平台」成員西爾買買提．加吾蘭（Xiermaimaiti Jiawulan）今天代表用中文宣讀聲明時說：「面對中共暴政，我們的先輩們無所畏懼，從敵人手裡奪去武器奮力反抗，向侵略者表達了強烈的意志。」

他接著說：「他們的血絕不會白流。他們雖然倒下了，但他們為民族的未來寧死不屈的精神將永存，直到我們的民族獲得真正的勝利和自由。」

「集中營受難者家屬平台」在聲明中強烈譴責中國的所有非人道行徑說：「中國，就算不是今天，未來總有一天，我們會針對你們在我們家鄉犯下的種族滅絕罪行，向你們追究責任。你們用那些反人類罪行證明自己是舉世最邪惡暴政。」

聲明說：「我們東突厥斯坦人民會讓你們為自己的行徑付出代價。為達此一目標，我們準備好犧牲一切，包括生命。」

活動現場安排了身穿藍色制服的5名男女，他們的手腳遭到鐵鍊束縛，藉以象徵維吾爾人所受苦難。現場並且擺放寫有「中國停止種族滅絕」的黑花圈，控訴中國是31年前巴仁鄉屠殺事件的罪魁禍首。「集中營受難者家屬平台」成員原本試圖將黑花圈送到領事館前方，但遭到警方制止。