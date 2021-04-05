IMF和世界銀行本周開會 將討論疫情和全球經濟嚴重分化

IMF總裁喬治艾娃上周指出，加快疫苗生產和接種所需要的時間越長，就越難見到成效。美聯社

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行將於本周在線上舉行半年一次的會議，重點將擺在新的變種病毒和重啟抗疫封鎖措施對全球經濟復甦可能的影響，也考慮採取因應措施，避免全球最貧困不堪打擊的國家受到持久性的傷害。

目前全球經濟復甦步調比多數經濟學家幾周前的預期還快，這歸功於美國 和中國的經濟成長，以及許多富國加快疫苗 接種的腳步。不過。從歐洲到加拿大又掀起新一波的抗疫封鎖措施，對經濟復甦極為不利。與此同時，許多財政資源有限的中低收入 國家的復甦依然落後。

IMF總裁喬治艾娃談到各國央行總裁和財長面臨的問題時說，「機會正稍縱即逝。」她指出，加快疫苗生產和接種所需要的時間越長，就越難見到成效。

喬治艾娃在上周的簡報中預告，IMF訂於6日發布的報告中計劃調高今年全球經濟成長率預測值，較1月預測的5.5%更高。她說：「儘管整體經濟前景改善，但也面臨的分化也相當嚴重。疫苗尚未向所有人和世界各地普及。太多的人繼續面臨失業和貧困加劇的問題。太多國家落居在後。」

IMF和世界銀行主辦的年度春季會議將於4月5日至11日在線舉行，G20成員國和其他國家的決策者都將與會。今年的話題預料將以應付疫情為主，包括疫苗分發和對困難國家的援助。與會官員還將討論如何重建全球經濟，特別是加強因應氣候變化的能力。

IMF表示，目前的經濟復甦很大部分是政府和央行大約16兆美元的財政刺激和流動性注入的結果，主要由富國擔綱。自從疫情暴發以來，光是美國政府承諾的刺激支出便高達5兆美元。

與此同時，經濟前景也面臨一個日益增大的風險：新冠病毒變異。在英國、南非和巴西發現的三個病毒變種已經在全球蔓延。所有這些病毒都有令人擔憂的特性，如果得不到控制，可能會破壞抗疫的進展。

法國總統馬克宏上周宣布新的全國性封鎖命令，理由是傳染性更強的變異病毒導致病例激增。加拿大上周六病例創新高。巴西和印度的病例數均大幅攀升。

南非非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute）專家席格（Alex Sigal）說：「這就像一場真實世界的進化實驗：病毒變種能打敗疫苗嗎？」

但早在病毒變種再度引發的疑慮之前，全球決策者便已擔憂今年各國經濟成長日益失衡的問題。據IMF估計，在新興和開發中國家和地區，新冠危機使人均GDP減少了1/5五分之一，幾乎是已開發經濟體損失的兩倍。去年有1億多人陷赤貧（一天生活費低於1.9美元），主要在南亞。

全球主要經濟體都把重點放在抗擊疫情和恢復本國經濟上，因此援助窮國的資金有限。G20為40多個低收入國家提供了50億美元的償債寬減，但民營放款機構並未加入這一行動。據國際金融協會（Institute for International Finance）的數據，2010年至2019年，低收入國家外債增加一倍多，達到7,500多億美元。

為了在不增加負擔的情況下解決這個問題，IMF提議發行6,500億美元的特別提款權(SDR) ，SDR可以兌換成美元或其他主要貨幣來償付債務。但也有人反對說，用這種方式幫助窮國效率不高，因為大部分SDR將交給對IMF認繳最高的富裕國家。美國共和黨議員也表示，發行SDR可能助長專制政權和國家支持的恐怖主義。