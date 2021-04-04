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俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

編譯徐榆涵／綜合報導
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄羅斯烏克蘭情勢緊張，近日網路瘋傳俄國軍隊在邊境集結的影片，俄羅斯軍事分析師費根豪爾（Pavel Felgenhauer）警告，這場危機可能會在一個月內演變成「歐洲戰爭」甚至是「世界大戰」。

英國每日郵報報導，隨著俄羅斯與烏克蘭緊張局勢急遽升溫，西方社會對俄羅斯軍隊最新調度感到擔憂，依據未經證實的新影片，俄羅斯在沃羅涅日（Voronezh）、羅斯托夫（Rostov）及克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區，還有主要鐵路線都有軍事行動。

現年69歲的費根豪爾指出，即使這場危機不變成世界大戰，也有可能升級成一場歐洲戰爭，儘管現階段仍需要專家來確認俄羅斯在烏克蘭的意圖，但仍警告，未來一個月發展成戰爭的可能性存在，「這件事到底會不會發生？讓我們等著看吧。」

俄羅斯當局在派遣4000名士兵前往爭議邊界地區後直言，若北約組織（NATO）向烏克蘭派兵，將會採取額外措施，藉此確保俄羅斯的安全，且堅稱並未威脅烏克蘭。

費爾根豪爾坦言，俄羅斯政府所需的所有條件可能在5月初到位，屆時將舉行盛大紅場閱兵儀式來紀念二戰勝利，懷疑克里姆林宮早就下了決定。

來源：BignNews

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