牽制中國 日媒：日德將舉行首次外交國防2+2會議

圖為日本外務大臣茂木敏充（右）和德國駐日大使萊佩爾，3月22日在日本外務省簽署「情報保護協定」。（取材自推特）

日本 媒體讀賣新聞獨家報導，日、德兩國已基本敲定4月中旬以視訊方式舉行外交、防衛2+2會議，時間預計將在16日。報導指出，隨著中國霸權主義行動加劇，雙方將針對實現「自由和開放的印度 太平洋」以及安保領域的合作，進行討論。

日方預定外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫出席；德國 則是外交部長馬斯(Heiko Maas)與國防部長Annegret Kramp-Karrenbauer。這也將是日、德之間首次的2+2會談。

報導指出，從多名政府官員得知此事。德國正加強其在印度太平洋地區的角色，並在去年9月擬定新的外交戰略「印度太平洋政策準則」。日本希望通過加強與作為歐盟中樞的德國的關係，進一步敦促歐盟其他國家展開類似行動。

德國預定今年夏天派遣巡防艦進駐印度太平洋地區。日德2+2會談時，預定將協調德艦停泊日本港口以及與日本自衛隊的聯合訓練等事宜。兩國政府3月甫簽署「日德情報保護協定」，加強安保領域的合作。

此外，預計在2加2會談中，將就北韓發展核武器和飛彈、日本人遭北韓綁架以及緬甸軍方鎮壓示威等區域局勢交換意見。

除了德國，日本與美國、英國、澳洲、俄羅斯、法國、印尼等國之間，也有2+2會談的框架。