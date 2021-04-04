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長賜輪事件下一齣怎麼演？專家說可能尋求外交途徑

記者陳怡慈／即時報導
長賜輪此案非常有可能還是由仲裁解決。(美聯社)
長賜輪此案非常有可能還是由仲裁解決。(美聯社)

水險專家、中央再保險公司前總經理邱展發表示，長賜輪的救助合約很有問題，來自理算師RHL的最新消息是震撼的，原來根本沒簽訂救助契約，原因是救助方要求no cure no pay的勞伊茲契約，但船東不同意，結果雙方同意先救了再說。這就變成無契約救助狀況，整個後續處理過程會變得很複雜。

此案非常有可能還是由仲裁解決，仲裁結果不滿意再上訴仲裁，再不滿意就上法庭。

運河當局和當地人有參與救助者非常有可能善用籌碼爭取高額報酬，不見得會與救難公司SMIT TEK聯合作戰，畢竟運河當局尚另有所圖，即索賠運河的營運損失。長賜輪船貨的命運已很難預料。

理算師對救助報酬的估計出現了太大不確定性，應該會影響共同海損擔保比率的決定。

邱展發說，長賜輪在整個事故過程船貨似乎均安，連燃油都沒洩漏，高額的獲救價值去分攤來自救難公司的索賠，理算師提出的擔保比率不應該超過15%。

15%是什麼概念？全部獲救財產價值最難估計的是貨物總價，過去是採平均一個櫃子貨價約3萬美元或保守些2萬美元。保守計算全部獲救總財產價值約7億美元，15%的分攤比率等於救助報酬高達1億多美元。

無契約救助仍適用國際海上救助攻約，起碼救助人的成本和防治污染的特別補償special compensation一定是拿得到，但這是在不成功或半成功狀況，這是由船東責任保險人P&I支付的，所以SMIT可以毫無懸念投入救助。

由於長賜輪已解除擱淺困境，運河當局已無國際壓力，也不再投鼠忌器，當局似乎可以專心對付船東。

根據過去經驗，長賜輪船貨似乎會成為擺在眼前的當局肥肉，國際社會不可能會介入這民事糾紛。船東和航商在困境中所能仰賴的，除了保險公司，必然會求助政府透過外交途徑解決，日本船東找日本政府幫忙比較有可能。

發生在墨西哥灣重大漏油案，嚴重到英國石油公司瀕臨倒閉，英國政府不得不出面跟美國政府交涉化解。

保險 英國 日本

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