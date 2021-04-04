教宗復活節文告籲加快窮國疫苗配發 聲援緬甸青年

教宗方濟各今天發表年度復活節文告。(美聯社)

教宗方濟各 在今天發表的年度復活節 文告當中，強烈鼓勵天主教徒保有希望，並稱疫苗 是終結COVID-19疫情的「必要工具」，呼籲在全球最貧窮國家盡速推動疫苗接種工作。

法新社報導，復活節是全球13億天主教徒每年最神聖日子，今天也是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下第2個復活節。方濟各（Pope Francis）今年「致全城與全球」（Urbi et Orbi）復活節文告聚焦在全球最脆弱人口，包括患者、移民、面臨經濟困境的人，以及生活在敘利亞、葉門和利比亞等戰爭地區的人。

84歲的教宗在偌大的聖伯多祿大教堂（Saint Peter's Basilica）內對著僅約100名會眾發表文告時說：「疫情仍在蔓延，社會和經濟危機依舊嚴峻，尤其對窮人而言。」

方濟各表示：「疫苗是對抗疫情的必要工具。」他呼籲國際社會克服疫苗配發延遲的情況，「尤其在最貧窮國家」。

方濟各自2013年開始擔任教宗以來，一向最關心弱勢族群的苦難。他去年9月在聯合國大會發表演說時，已警告富裕國家勿囤藏疫苗。

另一方面，方濟各在復活節文告中稱，全球各地武裝衝突仍未停止「非常可恥」。他呼籲敘利亞戰事終止，因當地「數以百萬計人口正活在非人道的環境下」；他也要求葉門終戰，還說外界對當地情況抱持「震耳欲聾的沉默，十分可恥」。

教宗還對緬甸年輕人表示關心，說他們「堅守對民主的支持」；他並呼籲以色列和巴勒斯坦展開對話，以及非洲暴力情勢終止，他點名奈及利亞、沙赫爾地區（Sahel）、衣索比亞北部的泰格瑞省（Tigray）和莫三比克的德加多角（Cabo Delgado）等地。

方濟各表示：「世界上還有太多戰爭和暴力。」他提醒今天正是聯合國「國際提高地雷意識和協助地雷行動日」（International Mine Awareness Day），稱地雷是「險惡和可怕的裝置」。