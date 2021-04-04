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英國推出疫苗護照 預定本月試行上路

中央社倫敦4日專電
英國政府預定本月試行推出疫苗護照，讓生活逐步恢復常軌。(美聯社)
英國政府預定本月試行推出疫苗護照，讓生活逐步恢復常軌。(美聯社)

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打逐漸普及，各國研擬「後疫苗時代」對策。英國政府預定本月試行推出疫苗護照，讓生活逐步恢復常軌。

英國非必要的零售商店、美髮沙龍、健身房和戶外餐飲場所，以及圖書館、博物館、動物園、主題遊樂園等將從4月12日起恢復營業。首相強生（Boris Johnson ）先前提出，未來上酒吧或許將需要出示疫苗護照。

英國廣播公司（BBC）報導，政府計劃本月試行推出疫苗護照，希望英格蘭地區的體育賽事和演唱會能恢復舉辦。

疫苗護照預料將列出是否接種過疫苗、或近期檢測報告為陰性，或是在過去6個月內被檢測出陽性，被判定為自然免疫等情況。

唐寧街表示，不希望疫苗護照施行的範圍延伸至大眾運輸工具或一般商店。

這項試行計劃將延續至5月中旬，包括英格蘭足總盃（FA Cup）準決賽和決賽、世界司諾克錦標賽（World Snooker Championship）、利物浦的多場活動包括商務會議與電影放映會都將採用。

第一場試行活動是4月16日在利物浦舉辦的一場喜劇之夜，參加觀眾在入場前必須接受檢測。

英國國民保健署（NHS）正在開發系統，讓民眾可以透過手機應用程式，或紙本方式出示疫苗護照。政府也與專家研擬，如何讓不適合施打疫苗及不適合多次接受篩檢的人列為例外。

疫苗 英國 檢測

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