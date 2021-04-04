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埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

編譯羅方妤／即時報導
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號擱淺蘇伊士運河近一周後，終於在3月29日晚間脫困，蘇伊士運河也在3日完全恢復雙向通行。但長賜號將面臨究責，船長、船員和登船協助航行的引水員都會面臨調查。

英國BBC報導，埃及「首位女船長」瑪瓦．伊斯蘭達近日卻被網路瘋傳為害長賜號擱淺的禍首，但實際上長賜號擱淺時，她在數百公里外的「艾伊達四號」（Aida IV）航行，擔任船上大副。伊斯蘭達對此感到很無奈。

BBC指出，這項謠言可能源自「阿拉伯新聞」3月22日報導的真實故事，講述伊斯蘭達作為埃及「首位女船長」的成就。但卻被有心人士竄改，製造出伊斯蘭達害長賜號擱淺的假新聞，並在社交媒體推特（Twitter）和臉書（Facebook）分享數十次。

伊斯蘭達也不知道謠言的幕後主使者是誰，但她推測，自己之所以成為目標，是因為「她是這個領域的成功女性，或者她是埃及人，但不確定」。她指出，由於這篇假新聞是用英文撰寫，她很擔心會快速傳到其他國家，影響其聲譽和工作。

國際海事組織（IMO）數據顯示，全球船員僅2%是女性，顯示航海領域仍由男性主導。伊斯蘭達也不是第一次受到這種挑戰，她坦承在求學和工作中時常面臨性別歧視，「我們的社會還無法接受女性離開家人，在遠洋工作很長一段時間，但當你在做自己喜歡的事情時，不需要尋求每個人認同」。

蘇伊士運河 長榮 歧視

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