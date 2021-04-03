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約旦宫廷政變？前王儲被軟禁 20人被捕

編譯田思怡／即時報導
約旦前王儲、現任國王阿布杜拉二世同父異母的弟弟哈姆扎被軟禁，哈姆扎涉嫌預謀政變。圖為他的律師將他錄製的影片提供給英國廣播公司（BBC）。（截自BBC）
約旦前王儲、現任國王阿布杜拉二世同父異母的弟弟哈姆扎被軟禁，哈姆扎涉嫌預謀政變。圖為他的律師將他錄製的影片提供給英國廣播公司（BBC）。（截自BBC）

約旦武裝部隊3日逮捕大約20名與一項政變陰謀有關的人，並將前王儲、現任國王阿布杜拉二世（Abdullah II）同父異母的弟弟哈姆扎（Hamzeh bin Hussein）軟禁，哈姆扎涉嫌預謀政變，他的律師將他錄製的影片提供給英國廣播公司（BBC），哈姆扎在影片中說，他政府鎮壓批評者，他並指控國家領導階層貪腐、無能、騒擾批評者。

現年41歲的哈姆扎，為約旦已故國王胡笙和他在美國出生的第四任妻子努兒王后（Queen Noor）的長子，也是現任國王阿布杜拉二世同父異母的弟弟。阿布杜拉二世1999年2月任命哈姆扎為王儲，2004年11月決定廢黜其王儲職位。

約旦軍方稍早否認軟禁哈姆扎，但表示奉命阻止顛覆國家安全和穩定的活動。

哈姆扎是在會見一些部落領袖後被軟禁，據說他獲得部落領袖的一些支持。被逮捕的20人包括約旦王室成員扎伊德和曾擔任財政、計畫大臣的阿瓦達拉。

華盛頓郵報引述一名獲簡報的美國中東情報高級官員說法，哈姆扎被告知必須待在安曼王宮內。王室發現一起複雜和廣泛的政變陰謀，包含至少一名王室成員、政治和安全階層和一些部落領袖。一名美國官員引述不明確的證據，指這項政變計畫獲得「外國勢力」支持。

約旦是美國在中東的重要盟友。

哈姆扎在影片中否認參與任何陰謀，他說：「約旦武裝部隊參謀總長今早來拜訪我，告知我不得出宮，不得與一些人交流或會面，因為我參加的一些聚會，或是社群媒體在談論這些聚會時，有批評國王或政府的聲音。」

他說，他未被指控批評政府。不過，他說：「我不應該為過去15至20年我們執政結構的治理癱瘓、貪腐、無能負責，我也不應該為人民對政府缺乏信心負責，現在已到了沒有人能表達意見的地步，表達意見就會被霸凌、逮捕、騒擾和威脅。」

美國 社群媒體 華盛頓郵報

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