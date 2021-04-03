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英國AZ疫苗接種通報30例血栓 7人死亡

中央社倫敦3日綜合外電報導
醫護人員正在準備一劑AZ疫苗。(美聯社)
醫護人員正在準備一劑AZ疫苗。(美聯社)

英國藥物及保健產品管理局今天表示，牛津-阿斯特捷利康公司（Oxford-AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種者，有30人出現血栓現象，其中7人死亡。

歐洲多個國家已經因AZ疫苗可能和血栓有關係，宣布暫停施打。

英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）表示，國內1810萬人接種AZ疫苗後，政府的網站接獲30起血栓案例通報。

該局今天發表聲明表示：「截至3月24日止，總計通報30例血栓，當中7人不幸喪生。」

荷蘭在通報5起血栓新案例，當中1人死亡後，於2日宣布暫停60歲以下接種AZ疫苗。

德國本週稍早也宣布類似的決定。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency ）預計將在4月7日宣布關於這個議題的最新建議。歐盟藥品管理局和世界衛生組織（WHO）一樣，之前宣布AZ疫苗是安全的。

歐盟藥品管理局3月31日再度表示，相信疫苗是安全的，而且專家未發現任何特定的風險因子，像是年齡、性別和病史。

疫苗 歐盟 英國

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