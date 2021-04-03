俄羅斯軍力集結邊境 拜登申明堅定支持烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）。 歐新社

烏克蘭 本週稍早指控俄羅斯 在兩國邊境地區集結兵力後，美國總統拜登 （Joe Biden）今天致電烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiy），申明「堅定支持」烏克蘭。

這是拜登自今年一月上任後，首度與澤倫斯基通話。俄羅斯今天稍早才警告西方國家不要派兵支援烏克蘭。

拜登上月認同形容俄國總統普亭（Vladimir Putin）為「劊子手」的說法，激怒了莫斯科當局，兩國關係已觸底。

白宮透過聲明表示，拜登「申明美國在烏克蘭面對俄羅斯持續侵犯下，對於烏克蘭主權和領土完整的堅定支持」。

澤倫斯基本週指控俄國在烏克蘭邊境大量集結部隊，他在總統辦公室釋出的影片中說，拜登向他保證，烏克蘭絕不會在俄國進犯下孤立無援。

法新社報導，俄羅斯與烏克蘭之間的停火協議，因為近幾週再度爆發的前線爭端而形同無物。烏克蘭政府軍正在東部地區與俄國撐腰的分離主義分子交戰，各界擔心當地情勢惡化，衝突一觸即發。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（DmitryPeskov）今天對媒體表示，如果美國派遣軍隊，俄羅斯也必須有所回應。

他說：「毫無疑問，這種事態將導致俄羅斯國界鄰近地區的緊張情勢進一步加劇。當然，俄羅斯方面為了確保自身安全，將採取額外措施。」

培斯科夫不願說明俄方會採取哪些措施，僅堅稱俄羅斯沒有採取行動威脅烏克蘭。他說：「俄羅斯沒有威脅任何人，從來沒有。」

俄羅斯今天宣布，武裝部隊將在俄羅斯南部、靠近烏克蘭邊境地區舉行軍事演習，針對攻擊型無人機進行防禦演練。

俄羅斯國防軍指出，超過50個營級戰鬥部隊將參與這波演習，人數約1萬5000人。