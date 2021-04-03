越南超越韓國 首度成為日本第2大外國人族群

越南人超越韓國人，首度成為日本第2大外國人族群。 歐新社資料照

越南 人超越韓國人，首度成為日本 第2大外國人族群。分析認為，日本公司在越南的勢力不斷成長，年輕一代越南人赴日本念書或修習技術培訓課程的興趣也跟著提升。

網路媒體越南快訊（VnExpress）引述日本放送協會（NHK）報導，近來前往日本的越南學生和實習生人數激增，使得日本的外國人統計數據發生變化。

根據日本出入國在留管理廳（ImmigrationServices Agency）數據，去年在日本的越南居民人數達到44萬8053人、年增10%，這一數據在過去10年成長超過10倍。

近年來，日本公司在越南的勢力不斷成長，年輕一代越南人赴日本念書或修習技術培訓課程的興趣也跟著提升，盼來日能找到一份薪水優渥的工作。

報導指出，日本外籍人士中，中國 排名第一，共有77萬8112人，排名第3的韓國則有42萬6908人。

截至2020年底，日本約有289萬名外國人，與2019年相較減少約4萬6000人。在日本的所有外國人中，越南人占超過15%。

報導指出，在2020年，有1萬5875名外國人士因為簽證逾期與其他原因而被要求離開日本。在這些人當中，將近7成的人非法工作，他們主要從事農業與營造業。

自4月開始，越南航空（Vietnam Airlines）及越南廉價航空公司越捷航空（VietJet Air）已獲允許，得以重啟河內、胡志明市飛往東京的商業航班。