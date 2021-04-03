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日本外海480公里深海底 發現大量塑膠垃圾

中央社／東京3日綜合外電報導
圖為海洋垃圾示意圖。（歐新社）
圖為海洋垃圾示意圖。（歐新社）

日本海洋研究開發機構調查指出，距離日本本島約480公里外海的深海底，被發現大量塑膠垃圾，推估每平方公里最多高達約7000 個，比離岸較近處發現的塑膠垃圾量還多。

日本放送協會（NHK）報導，海洋研究開發機構研究團隊表示，為釐清塑膠垃圾造成海洋污染的實際樣貌，在2019年8月到9月間進行實地調查。

研究團隊調查了離岸距離及水深皆不同的5處海底，在千葉縣所在的房總半島外海約520公里、水深約5700公尺的深海底，發現了1984年製造的漢堡塑膠外袋及牙膏軟管等塑膠垃圾。

在房總半島外海約480公里深海，也發現很多塑膠購物袋及被亂丟的塑膠製品，基於目視可確認的垃圾數量來推估塑膠垃圾的總量，每平方公里多達約7000個。

令人意外的是，離岸邊約20公里、水深約1400公尺的相模灣，被發現的塑膠垃圾量推估每平方公里約1950 個，相對於外海來得少。

海洋研究開發機構副主任研究員中嶋亮太說，根據過去的研究，離陸地愈遠、垃圾量就愈少，但這次調查發現，就算離開陸地約500公里遠的深海底，竟然也成為垃圾棄置場。

中嶋說，這些垃圾可能是被海流沖到外海，並在過程中跟海藻纏繞在一起然後沉入深海。

他說，一旦塑膠垃圾沉入深海底，要回收幾乎是不可能的事，所以有必要徹底做好不讓塑膠垃圾流入大海的相關對策。

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