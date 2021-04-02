通膨失業率與疫情嚴峻 巴西恐重返「飢餓地圖」

新冠疫情加上高失業率，讓巴西無法溫飽度日的民眾增加。圖為巴西里約熱內盧聖保羅市著名的「毒窟」（cracolandia），兩名男子1日躺在路邊。（美聯社）

巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠病毒）疫情 嚴峻，每天染疫死亡人數近4000人，加上通貨膨脹和失業率高，使得「飢餓」這個名詞重新困擾巴西窮人，威脅重返「飢餓地圖」。

「饑餓地圖」是聯合國 世界糧食計畫署關於全球糧食短缺狀況的調查，當一個國家的營養不良影響到5%以上的人口時，就被列入其中，例如委內瑞拉、墨西哥、印度、阿富汗和幾乎所有非洲國家，都出現在2019年的地圖上。

巴西在2014年脫離「飢餓地圖」，但巴西地理統計局（IBGE）的數據顯示，經過多年的政治動盪和低經濟成長，2018年饑餓再次蔓延。如今隨著2019冠狀病毒疾病疫情惡化，影響經濟和醫療衛生，要逃離飢餓更加困難。

聖保羅大學應用經濟研究所（Ipea）根據2001年至2017年的數據研究指出，巴西政府的「家庭補助金計畫」在這段期間分別將國內的貧窮和極端貧窮減少15%和25%。但2020年數據顯示，巴西可能再次處於貧窮地緣政治中。

聯合國世界糧食計畫署巴西代表巴拉班（Daniel Balaban）指出，巴西的情況非常令人擔憂，估計有接近9.5%的人口營養不良，「巴西的情況在新型冠狀病毒大流行之前，就已經因政府刪減社會政策預算和政治經濟危機變糟糕，大流行只是加速惡化此情況」。

巴西各地政府、企業、教會和民間社會組織本著人飢己飢的精神，紛紛祭出措施和採取行動募集糧食，賑濟三餐難繼的貧困家庭。

巴西國會在2020年4月通過每月發給巴西幣600元（約105美元）的緊急援助金計畫，幫助低收入民眾去年對抗飢餓風險。

根據FGV基金會經濟研究所研究員杜克（Daniel Duque）報告，緊急援助金使得巴西的極端貧窮和貧窮顯著減少，但這項福利在去年底結束後，2021年巴西又陷入較2019年更糟的極端貧窮加劇的困境。

隨著人民迅速變窮和第二波更致命的新型冠狀病毒大流行來襲，民意支持度急遽下跌的巴西政府在3月18日頒布臨時命令推出為期4個月的援助計畫，雖然金額較低，每月介於巴西幣150元至375元，但聊勝於無，至少能避免民眾挨餓。

巴拉班強調，如果沒有長期的對抗饑餓政策，糧食不安全的風險將永遠存在。

杜克預測指出，隨著疫情惡化，將出現新一波的裁員行動，去年不需要援助金的人，現在將會需要。

巴西地理統計局的數據指出，過去12個月的食品類物價指數累計調高15%，廚房用瓦斯價格也跟著水漲船高，迫使消費者在購買食物和瓦斯之間做選擇，許多家庭開始使用煤炭煮飯。

巴西利亞大學教授梅代洛斯（Marcelo Medeiros）表示，儘管巴西過去10幾年到20年間的飢餓情況獲得改善，但從未徹底解決糧食安全問題，差不多1/3的人口生活在糧食無保障之下，這個比例可能在疫情中提高。

梅代洛斯指出，新型冠狀病毒大流行是經濟危機的源頭，如果沒有控制醫療衛生危機，經濟也不會好轉，「唯有透過收入保障計畫，免費分發口罩和加速疫苗 接種，巴西才能夠扭轉貧困加深的情況」。

2019冠狀病毒疾病已經在巴西造成32萬8366人死亡，1291萬2379人確診。自今年1月17日以來，已有1185萬3892人接受至少第1劑疫苗接種，占巴西人口的8.9%。