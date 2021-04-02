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大馬外長對王毅喊「我的大哥」

記者林則宏、戴瑞芬／綜合報導
中國外長王毅（右）與馬來西亞外長希沙姆丁（左）舉行會談，希沙姆丁稱王毅「你是我的大哥」。（新華社）
中國外長王毅（右）與馬來西亞外長希沙姆丁（左）舉行會談，希沙姆丁稱王毅「你是我的大哥」。（新華社）

清明小長假，東協四國與韓國外長相繼訪問中國，訪問地點全在福建。當中馬來西亞外長希沙姆丁在福建南平雙方會見記者會上，告訴王毅：「你永遠是我的大哥」。

這是希沙姆丁去年3月就任馬來西亞外交部長後首次訪問中國，王毅則曾於去年10月訪問馬來西亞。

希沙姆丁出身馬國政治世家，其堂兄是馬來西亞前總理納吉，父親是前總理胡先翁。希沙姆丁擔任馬來西亞國防部長兼交通部長時，就曾於2017年訪問過中國。

根據中國外交部官網發布的消息，王毅4月1日在福建南平同希沙姆丁舉行會談並共同會見記者。雙方還共同簽署「建立中馬合作高級別委員會推進後疫情時期合作的諒解備忘錄」，並達成包括深化疫苗合作，共同維護南海和平與穩定，支持多邊主義、反對單邊主義等5點共識。

希沙姆丁表示，馬方感謝中方提供抗擊疫情幫助，這彰顯了馬中是一家人的真諦。馬來西亞將永遠做中國的好朋友，好夥伴。希沙姆丁還告訴王毅：「You are always be my elder brother！」（你永遠是我的大哥），希沙姆丁緊接著再以中文向王毅喊了一聲：「我的大哥！」

除馬來西亞，新加坡、印尼、菲律賓、韓國等國外長均在此時相繼訪問中國。他們並未去北京而是都去了福建廈門。

新華社環球雜誌副總編輯劉洪的自媒體「牛彈琴」發文稱，5國外長沒去北京，而是去福建、廈門，「別忘了，福建對面就是台灣，就是給台灣看看這麼多國家支持中國，台獨死路一條」。

文章稱，韓國最棘手問題，毫無疑問是半島和平，半島最近又不消停。沒有中國支援，韓國會很頭大。韓國為避免選邊站隊，一邊是韓國外長來中國握手公關；另一邊則是韓國最高國安官員去美國報到磋商。

文章還表示，多國看重搶抓中國紅利，不只外交紅利，貿易紅利，還有疫苗紅利…「這個世界，誰願意和錢過不去呢，更何況，中國還有疫苗。所以，這次印尼不只是外長訪華，貿易部長和國企部長都來了…」。

中國 王毅 疫苗

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