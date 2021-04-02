巴基斯坦總統打中國疫苗後確診 習近平致電慰問

巴基斯坦總統艾維。 歐新社

巴基斯坦總統艾維接種首劑中國 製的COVID-19疫苗 後，近日宣布確診。據官媒央視新聞發布，中國國家主席習近平 昨天致電艾維予以慰問，祝他早日康復。

習近平並向艾維（Arif Alvi）強調，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴。「中國政府和人民將始終同巴基斯坦政府和人民堅定站在一起，並肩戰勝疫情。」

艾維3月15日在伊斯坦堡接種第一劑國藥集團中國生物的COVID-19疫苗後，中國媒體廣為報導宣傳。但艾維29日在推特發文說，他在接種第1劑疫苗後，驗出了病毒陽性反應。

推文說：「我已接種過（第1劑）疫苗，但要到一週後再次接種（第2劑），才會產生抗體，所以請各位保持謹慎。」

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）上月稍早在接種第1劑中國疫苗的2天後，也驗出病毒陽性反應。不過巴國官員指出，他可能是在接種疫苗之前即已感染病毒。

據新華社此前報導，2月1日，中國政府向巴基斯坦捐贈的首批50萬劑國藥集團中國生物疫苗運抵努爾汗空軍基地，這是中方對外提供的第一批疫苗援助。

在收到中國援助的疫苗後，巴基斯坦於2月初啟動疫苗接種，首批接種者為一線醫務人員。3月10日，巴基斯坦開始為60歲及以上民眾接種疫苗，對象包括巴國總統與總理。