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緬甸軍方加強限制網路 抗議者誓不退縮

中央社 / 仰光2日綜合外電報導
軍方2月1日推翻實質領袖翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）的民選政府，引發蔓延至各城鎮的怒意，並重新點燃政府軍與若干地區少數民族軍隊的敵意。兩個月來，緬甸局勢持續混亂。 美聯社
軍方2月1日推翻實質領袖翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）的民選政府，引發蔓延至各城鎮的怒意，並重新點燃政府軍與若干地區少數民族軍隊的敵意。兩個月來，緬甸局勢持續混亂。 美聯社

緬甸民運人士昨夜舉行燭光抗議，今天接著為新斷網措施匆忙找尋變通之道。面對軍方血腥鎮壓異議人士，反抗者宣示不會停止推翻執政將領。

路透社報導，由於現在只能透過固網服務上網，反政變團體彼此分享無線電頻率、線下網路資源和簡訊快訊供應商，以嘗試規避新的斷網措施。

軍方並未宣布或解釋他們要求電信公司切斷無限寬頻的命令，這是禁止行動數據之外的另一限制措施。民眾先前透過行動數據，在社群媒體上動員全國行動，並散播軍政府血腥鎮壓抗議的影像。

抗議者昨夜號召對巴士站發動「花朵攻勢」。遭維安部隊殺害的示威者，生前最後一段路就是從這些巴士站出發。

抗議領袖欽薩達（Khin Sadar）在臉書（Facebook）貼文：「我們明天會在巴士站擺放花朵…這是我想在斷網前告訴你們的事。」

「未來幾天會有街頭抗議，請你們盡量以游擊方式出擊，請來參與。」

「讓我們恢復聽廣播，也透過電話聯繫彼此。」

軍方2月1日推翻實質領袖翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）的民選政府，引發蔓延至各城鎮的怒意，並重新點燃政府軍與若干地區少數民族軍隊的敵意。兩個月來，緬甸局勢持續混亂。

翁山蘇姬原已被控犯下2項輕罪，主辯護律師昨天表示，她又被控違反國家機密法，這是她迄今為止最嚴重的罪名，可判處14年徒刑。

緬甸 翁山蘇姬 社群媒體

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