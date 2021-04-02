我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太魯閣號出軌最小死者6歲 多具遺體送達殯儀館

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 增至54死

英女貼前床伴裸照恥笑「小玩意」罰吃牢飯

編譯周辰陽／即時報導

英國北約克郡一位29歲女子為報復床伴拋棄她，竟將對方的裸照上傳跟隨者達1300人的IG帳號，並留言諷刺他的生殖器尺寸，被法官裁定應坐牢3個月。

英媒報導，這名女子叫華克（Yasmin Walker），育有兩名子女，曾有4項前科，跟被害人屬於逢場作戲，但她不甘對方說他只想當朋友就好，於是上IG貼出他的私密裸照進行「色情報復」（revenge porn），還加上3個大笑表情符號，更在照片說明寫下，「那X的什麼玩意兒？」

據悉復仇式色情照貼出時，被害人正跟兒子上電影院，一接到好友們發來貼文截圖與警告簡訊，馬上拜託華克刪照，同時聲稱已經報警。檢察官指華克貼照上網11分鐘後才刪文，卻又透過WhatsApp刺激被害人，稱「你X小與床技X又不是我的錯」。

華克出庭應訊時否認犯行，主張她本來的用意是開玩笑，只打算寄給被害人，都要怪她曾被前伴侶攻擊，導致一眼視力障礙、另一眼看東西有困難，才會意外把私密照分享到IG。委任律師稱她患有PTSD，還有大麻成癮的問題。

報導指被害人並未呈遞被害個人陳述（Victim Personal Statement），但曾稱晚間外出玩樂時，就有人對他如此叫囂，也指他不知道華克趁兩人「電愛」（phone sex）時截圖。

主審的莫瑞斯法官（Judge Sean Morris）最後裁定華克的辯詞不足採信，依法判她應服3個月的有期徒刑，「這會是快速有效的懲罰，讓人們知道復仇式色情影像就代表坐牢」。

電影院 英國 WhatsApp

上一則

馬來西亞外長公開向王毅表態：你永遠是我大哥

下一則

緬甸軍方加強限制網路 抗議者誓不退縮

延伸閱讀

黃奕凡爾賽發言 自誇家底厚不許男友坐經濟艙

黃奕凡爾賽發言 自誇家底厚不許男友坐經濟艙
缺錢花用 渣男拿女友裸照勒索她父親

缺錢花用 渣男拿女友裸照勒索她父親

銀行行員騙取女客裸照 遭開除起訴

銀行行員騙取女客裸照 遭開除起訴
要男童共浴 女輔導員在旁拍裸照還教唆親友滅證

要男童共浴 女輔導員在旁拍裸照還教唆親友滅證

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
長榮貨運輪「長賜號」在蘇伊士運河堵塞6天後，船體終於「再度浮起」，最新影片也顯示其船艏終於返回水面。（取材自蘇伊士運河官方臉書）

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

2021-03-29 01:00
圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。（取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特）

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

2021-03-30 10:52
長榮貨輪「長賜號」23日堵塞蘇伊士運河，造成航道雙向賭塞，不少報導開始回溯長賜號「出船禍」前的行徑軌跡。（Getty Images）

「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光

2021-03-28 21:45
帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
27日的衛星照片顯示，長榮長賜號卡在蘇伊士運河。（路透）

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

2021-03-27 20:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額