英女貼前床伴裸照恥笑「小玩意」罰吃牢飯

英國 北約克郡一位29歲女子為報復床伴拋棄她，竟將對方的裸照上傳跟隨者達1300人的IG帳號，並留言諷刺他的生殖器尺寸，被法官裁定應坐牢3個月。

英媒報導，這名女子叫華克（Yasmin Walker），育有兩名子女，曾有4項前科，跟被害人屬於逢場作戲，但她不甘對方說他只想當朋友就好，於是上IG貼出他的私密裸照進行「色情報復」（revenge porn），還加上3個大笑表情符號，更在照片說明寫下，「那X的什麼玩意兒？」

據悉復仇式色情照貼出時，被害人正跟兒子上電影院 ，一接到好友們發來貼文截圖與警告簡訊，馬上拜託華克刪照，同時聲稱已經報警。檢察官指華克貼照上網11分鐘後才刪文，卻又透過WhatsApp 刺激被害人，稱「你X小與床技X又不是我的錯」。

華克出庭應訊時否認犯行，主張她本來的用意是開玩笑，只打算寄給被害人，都要怪她曾被前伴侶攻擊，導致一眼視力障礙、另一眼看東西有困難，才會意外把私密照分享到IG。委任律師稱她患有PTSD，還有大麻成癮的問題。

報導指被害人並未呈遞被害個人陳述（Victim Personal Statement），但曾稱晚間外出玩樂時，就有人對他如此叫囂，也指他不知道華克趁兩人「電愛」（phone sex）時截圖。

主審的莫瑞斯法官（Judge Sean Morris）最後裁定華克的辯詞不足採信，依法判她應服3個月的有期徒刑，「這會是快速有效的懲罰，讓人們知道復仇式色情影像就代表坐牢」。