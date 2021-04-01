土耳其疫情止不住 單日確診飆破4萬例

土耳其醫護人員1日上街悼念因為新冠疫情去世的人。（歐新社）

土耳其1日通報新增逾4萬起新冠肺炎 病例，為自去年3月11日疫情 爆發以來單日最高紀錄。病例數最近10天內陡升的幅度令人憂心。

土耳其衛生部1日晚間公布疫情通報顯示，過去24小時新增4萬806起俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例、176例病故，累計335萬7988例、3萬1713例病歿。

土耳其曾於去年12月8日通報單日3萬3198起新冠肺炎病例，為上一波疫情期間單日最高病例數。但是自3月24日通報病例數再度逼近3萬例以來，不到10天即突破單日4萬例，病例數飆升情況令人憂心。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）3月1 日宣布進入「受控之下的常態」，解除諸多防疫措施後，確診病例數隨即再度飆升。他3月29日宣布，非常高風險地區恢復週末全面宵禁措施，全國各地週間深夜繼續維持封鎖。

土耳其3月1日起依感染率和疫苗 接種進度將各省區分為低、中、高、非常高風險4級，依風險等級由低至高將各省標成藍、黃、橘、紅色，每10萬人口週確診數介於11至35例的歸類為「藍省」，高於100例的則歸為「紅省」。

衛生部3月29日公布以4種顏色標示的最新新冠肺炎一週（20至26日）風險等級地圖顯示，81省中的58省屬「紅省」，這些地區涵蓋逾土耳其8300萬人口的8成。

厄多安3月29日也宣布齋戒月防疫措施，包括禁止民眾聚集享用封齋飯和開齋飯、全境實施週末額外宵禁、餐飲業僅限外帶。今年齋戒月期間為4月13日至5月13 日。

土耳其自1月14日展開大規模疫苗接種工作以來，已有逾930萬人接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產的CoronaVac疫苗首劑，近700萬人完成兩劑施打。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）3月30日表示，土耳其採購的450萬劑輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發疫苗，其中280萬劑已經到貨，「預計幾天後開打」。他當時表示，輝瑞疫苗約10天內可悉數到貨。

克扎1日指出，首支國產新冠肺炎疫苗可望8、9月間，於夏季結束前上巿。他表示，在世界衛生組織（WHO）新冠肺炎候選疫苗清單上共有18種土耳其疫苗。