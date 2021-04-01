22具古埃及法老木乃伊搬家 開羅黃金遊行就緒

古埃及22位國王和女王的木乃伊，3日將從位於開羅市中心的埃及博物館(圖)搬家到開羅南區新的埃及國家文明博物館。 (歐新社)

古埃及22位國王和女王的遺體製成的木乃伊，3日將搭乘金色花車搬家。這列皇家車隊將行經開羅的街頭，前往最新的安息地點。

法新社報導，這列由18位國王和4位女王組成，被稱為法老「黃金遊行 」隊伍將依照長幼有序，搭乘以古埃及風格裝飾的花車。

他們將從位於開羅中心，已展覽了數十年的埃及博物館 （ Egyptian Museum） 移師到開羅南區、2017年開幕的埃及國家文明博物館（National Museum of Egyptian Civilisation）。

開羅美國 大學（American University）埃及學教授伊克蘭（Salima Ikram）表示 ，這些法老的木乃伊抵達後將放在「稍微更好的棺具內」。

「溫度和濕度的控制都會比在舊的博物館好。」

每輛金色花車將飾以王朝的名稱，並裝有避震器，以確保這些珍貴的文物在長達40分鐘的路程中，不會受到凹凸不平路面的打擾。

西元前1600左右統治埃及南部，有「勇者」稱號的陶二世（Seqenenre Tao II）木乃伊將在第一輛花車，西元前12世紀統治埃及的拉美西斯九世（Ramesses IX）則在後面。

拉美西斯二世（Pharaoh Ramses II）和最有權力的女法老哈特謝普蘇特女王（Queen Hatshepsut）也在黃金遊行隊伍其中。

遊行將在當地時間3日晚間6時開始，現場將有大批安全部隊嚴密戒護，並伴隨音樂以及埃及藝術家的表演，由國營電視台現場轉播。