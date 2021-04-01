H&M遭中國民眾抵制 執行長海默森守口如瓶引發各界討論

因拒買新疆棉而被中國民眾抵制的瑞典服裝品牌H&M 3月31日發表聲明。H&M執行長海默森（圖）在面對瑞典媒體詢問時說，請參考公司聲明，沒有其他評論。（圖取自H&M網頁hmgroup.com）

因拒買新疆棉而被中國 民眾抵制的瑞典 服裝品牌H&M 昨日發表聲明，表示會同心面對挑戰並找出解決方案。H&M執行長海默森在面對瑞典媒體詢問時說，請參考公司聲明，沒有其他評論。

海恩斯莫里斯公司（H&M）產品在中國遭受抵制，沉默多日後昨日首次發表聲明，聲明內容與執行長海默森（Helena Helmersson）的守口如瓶引發瑞典各界討論。

瑞典「每日新聞報」（Dagens Nyheter）報導，海默森在股東會議上向投資人報告，H&M在中國關閉了20家分店，本以為H&M會藉此機會做出回應，但在股東會上，海默森卻未對為何在中國閉店，以及中國抵制一事做出更多說明或解釋。她希望媒體能諒解，現階段無法對中國市場的情況多做評論。

瑞典電視台（SVT）經濟評論員洛格斯特（Kristina Lagerström）分析，此舉與一般西方國家的作風不同，這樣閉口不談，比較類似中國的電視台。

她認為，中國占H&M總銷售量6%，與其他瑞典大企業比起來，不是非常關鍵的市場，再加上H&M的中國市場已開始萎縮。她認為，比起在中國遭抵制的危機，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對H&M來說更加嚴峻。因此企業這樣的回應方式，更讓人看清中國的權力與重要性。

瑞典電台（Radio Sweden）的中國評論員莎貝里（Hanna Sahlberg）認為，海默森對中國閉店的說法，暗示這場制裁是受到政治動員的。

2020年1月接下H&M執行長職位的海默森是H&M第一位女性執行長，她曾擔任H&M企業永續部門的主管，當上執行長後，也致力於企業社會責任與永續發展。

她對「每日新聞報」表示，H&M的永續發展工作已經行之有年，他們發現疫情讓人們對永續議題更有感，因此H&M的發展方向也得到更多支持。

根據H&M去年的財務報表，中國市場占總銷售量的6%，是H&M第4大市場。H&M最大的市場在德國，占16.6% 的銷售量。