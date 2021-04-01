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Sony改名 60年來首見

編譯易起宇／綜合外電
Sony 1日宣布逾60年來首度更名，公司名稱改為Sony集團。(Getty Images)
Sony 1日宣布逾60年來首度更名，公司名稱改為Sony集團。(Getty Images)

Sony 1日宣布逾60年來首度更名，公司名稱改為Sony集團（Sony Group），以專注於執行集團總部的各項功能。Sony電子（Sony Electronics）則在同日改名為Sony公司，承繼舊公司名稱。

這次改名意味著，Sony已從當年以Walkman隨身聽和電視等電子產品聞名的公司，擴大成為涵蓋金融服務、遊戲和娛樂等事業的龐大集團。Sony集團將尋求把旗下各部門的綜效發揮到最大，並孕育成長領域。

Sony近年來一直受惠於PlayStation遊戲機的成功，以及用於相機和智慧手機的影像感應器需求旺盛；動畫是Sony另一個日益重視的領域，Sony子公司Aniplex是去年賣座動畫電影「鬼滅之刃」的共同發行商。

Sony去年也將獲利豐厚的金融部門Sony金融控股，分拆為獨資的子公司，以進行結構性改革。

拜新冠肺炎疫情帶動需求所賜，Sony在去年度（4月開始）的頭九個月，有三分之一營業利益來自遊戲部門，只有16%來自電子部門。Sony預期該年度淨利為1.09兆日圓，將是這家日本公司的淨利首度突破1兆日圓大關。Sony在1958年把公司名稱從東京通信工業改為Sony。

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