我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗難約華人歎：預約網站無中文 想打卻搶不到

輝瑞聲明：疫苗能防南非變種病毒

美日澳印法軍演 日學者：可能發展成亞洲版NATO

中央社東京1日綜合外電報導

法國海軍主導的「拉佩魯茲」多國聯合演習，今年除日本海上自衛隊、美國及澳洲海軍參加外，印度也將首度參加。日本學者認為，未來有可能發展成為創設抗衡中國的亞洲版NATO。

日本富士晚報今天報導，美日澳印四方安全對話（Quad）於3月12日舉行首次高峰會，展現合作對抗中國加強擴大軍事霸權的姿態，讓國際社會留下深刻印象。這次聯合軍演的對象不只美日澳印4國，今後包括英國和德國在內也預定派遣艦艇至印太區域，有可能加速確立集體安全保障體制。

「拉佩魯茲」（La Perouse）演習於2019年首次舉行，當年有日本、美國、澳洲和法國4國艦隊參加，今年預定4月5日至7日在孟加拉灣舉行。

法國駐印度大使館3月31日宣布，印度今年將首度參加演習，並強調5國聯合演習，將是促進「自由且開放印度太平洋」合作的機會。

法國在南太平洋有屬地新喀里多尼亞島（New Caledonia），在印度洋等也有海外領土。法國與日美澳印相同，對中國的海洋進出抱持危機感，法國海軍巡防艦今年2月曾與日本海上自衛隊及美國海軍在日本九州西方的東海海域展開聯合訓練。

拓殖大學海外情勢研究所所長川上高司表示，這次聯合軍演可視為以Quad為核心，嘗試把集體安全保障體制進行放射狀擴展，這與拜登政府「重視盟邦」態度吻合。由於保護印太自由航行與歐洲利益直接相關，因而不僅法國，英國和德國等國家也預定派遣艦艇至印太區域，未來有可能發展成為創設抗衡中國的「亞洲版NATO 」，關鍵在於能打造出何種程度的堅強架構。

日本 印度 中國

上一則

日本大阪新增新冠肺炎確診616例 連3天比東京多

下一則

歐盟何時推疫苗接種證明 西班牙：最遲6月就緒

延伸閱讀

圖輯／法國怎麼了 全國再封城四星期

圖輯／法國怎麼了 全國再封城四星期
法國第三波疫情止不住 馬克宏：再度全國封城

法國第三波疫情止不住 馬克宏：再度全國封城
法海軍戰鬥群抵印度洋 參與四方安全對話國軍演

法海軍戰鬥群抵印度洋 參與四方安全對話國軍演
法國減肥藥美蒂拓致數百死 法院判過失殺人 罰318萬元

法國減肥藥美蒂拓致數百死 法院判過失殺人 罰318萬元

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
長榮貨運輪「長賜號」在蘇伊士運河堵塞6天後，船體終於「再度浮起」，最新影片也顯示其船艏終於返回水面。（取材自蘇伊士運河官方臉書）

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

2021-03-29 01:00
圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。（取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特）

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

2021-03-30 10:52
長榮貨輪「長賜號」23日堵塞蘇伊士運河，造成航道雙向賭塞，不少報導開始回溯長賜號「出船禍」前的行徑軌跡。（Getty Images）

「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光

2021-03-28 21:45
27日的衛星照片顯示，長榮長賜號卡在蘇伊士運河。（路透）

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

2021-03-27 20:18
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架

川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
南加橘郡槍案4死2傷 1孩童身亡 槍手已被捕

南加橘郡槍案4死2傷 1孩童身亡 槍手已被捕