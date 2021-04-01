美日澳印法軍演 日學者：可能發展成亞洲版NATO

法國海軍主導的「拉佩魯茲」多國聯合演習，今年除日本 海上自衛隊、美國及澳洲海軍參加外，印度 也將首度參加。日本學者認為，未來有可能發展成為創設抗衡中國 的亞洲版NATO。

日本富士晚報今天報導，美日澳印四方安全對話（Quad）於3月12日舉行首次高峰會，展現合作對抗中國加強擴大軍事霸權的姿態，讓國際社會留下深刻印象。這次聯合軍演的對象不只美日澳印4國，今後包括英國和德國在內也預定派遣艦艇至印太區域，有可能加速確立集體安全保障體制。

「拉佩魯茲」（La Perouse）演習於2019年首次舉行，當年有日本、美國、澳洲和法國4國艦隊參加，今年預定4月5日至7日在孟加拉灣舉行。

法國駐印度大使館3月31日宣布，印度今年將首度參加演習，並強調5國聯合演習，將是促進「自由且開放印度太平洋」合作的機會。

法國在南太平洋有屬地新喀里多尼亞島（New Caledonia），在印度洋等也有海外領土。法國與日美澳印相同，對中國的海洋進出抱持危機感，法國海軍巡防艦今年2月曾與日本海上自衛隊及美國海軍在日本九州西方的東海海域展開聯合訓練。

拓殖大學海外情勢研究所所長川上高司表示，這次聯合軍演可視為以Quad為核心，嘗試把集體安全保障體制進行放射狀擴展，這與拜登政府「重視盟邦」態度吻合。由於保護印太自由航行與歐洲利益直接相關，因而不僅法國，英國和德國等國家也預定派遣艦艇至印太區域，未來有可能發展成為創設抗衡中國的「亞洲版NATO 」，關鍵在於能打造出何種程度的堅強架構。