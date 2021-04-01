大阪等三府縣將實施防疫重點措施 大阪市盼停聖火傳遞

日本大阪府、宮城縣和兵庫縣將實施「防疫蔓延等重點措施」，大阪市希望能取消市內東奧聖火傳遞。美聯社

共同社報導，日本 政府1日傍晚將決定，本月5日至5月5日針對大阪府、宮城縣和兵庫縣實施「防疫 蔓延等重點措施」，開創全國首例。這項重點措施相當於發布緊急事態宣言的前一個防疫階段。

經濟再生擔當大臣西村康稔表示，擬對大阪等三府縣適用為期一個月的重點措施。他透露，仙台市、大阪市，及兵庫縣神戶市、蘆屋市、西宮市、尼崎市將被指定為對象。

日本政府將發給配合縮短營業時間要求的商家補助金，中小企業根據其規模，會領到最多10萬日圓（約台幣2萬6000元）的補助金，大型企業最多會領到20萬日圓（約台幣5萬1000元）。

大阪府於3月31日向日本政府要求適用重點措施。大阪府知事吉村洋文和1日表示，若中央政府對大阪市適用「防止蔓延等重點措施」，「就會要求民眾避免外出」，因此他也認為「應該取消大阪市東奧聖火傳遞」，而大阪府其他地方則會徹底實施防疫措施傳遞聖火。

大阪府聖火傳遞預計在13至14日舉行，14日將經過大阪市內。吉村強調：「最終仍要看東奧組委會的考量，但大阪府應有自己的想法。」

大阪市市長松井一郎和吉村意見相同，也說：「雖感到非常遺憾，但應該暫停大阪市內聖火傳遞。」

吉村和松井都已表態，14日計畫在大阪市內實施的聖火抵達慶祝活動將以無觀眾形式舉行。