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圖輯／法國怎麼了 全國再封城四星期

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

圖輯／法國怎麼了 全國再封城四星期

世界新聞網／輯
94歲的Renee Bodin住在法國東部，正在觀看馬克宏總統在電視談話中宣布，法國全國將進入封城，並持續四周。(Getty Images)
94歲的Renee Bodin住在法國東部，正在觀看馬克宏總統在電視談話中宣布，法國全國將進入封城，並持續四周。(Getty Images)

法國面對第三波疫情，總統馬克宏在今晚電視談話中宣布，法國全國將進入封城，並持續四周。大學以外的各級學校也將關閉，改為線上授課。

馬克宏（Emmanuel Macron）今晚在總統府艾里賽宮（Élysée）的演說中企圖動之以情，呼籲民眾再更努力一些，以「保護病人與孩童」。

加速疫苗施打為接下來的重要政策，馬克宏在演說中強調：「施打、施打、施打，不要停」。

法國一名記者在巴黎Turgot 高中門前，拿著手機播放馬克宏總統在電視談話中宣布...
法國一名記者在巴黎Turgot 高中門前，拿著手機播放馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將進入封城，並持續四周。(Getty Images)
法國民眾正在觀看馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將進入封城，並持續四周。(Ge...
法國民眾正在觀看馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將進入封城，並持續四周。(Getty Images)
法國馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將進入封城，並持續四周。(Getty Im...
法國馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將進入封城，並持續四周。(Getty Images)
法國年輕人31日聚集在東部史特拉斯堡的河岸，馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將...
法國年輕人31日聚集在東部史特拉斯堡的河岸，馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將進入封城，並持續四周。(美聯社)
法國Larragana家族在家觀看馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將進入封城，...
法國Larragana家族在家觀看馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將進入封城，並持續四周。(美聯社)
法國巴黎一家餐館去年封城時，在門前堆放了座椅；31日馬克宏總統在電視談話中宣布法...
法國巴黎一家餐館去年封城時，在門前堆放了座椅；31日馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將進入封城，並持續四周；但五月會重新開放咖啡館等。(Getty Images)
巴黎一名女性走過菲爾鐵塔附近的Bir Hakeim 橋，31日馬克宏總統在電視談...
巴黎一名女性走過菲爾鐵塔附近的Bir Hakeim 橋，31日馬克宏總統在電視談話中宣布法國全國將進入封城，並持續四周；但五月會重新開放咖啡館等。(歐新社)
86歲的退休農民 Henri Boutfol 一邊準備晚餐一邊觀看馬克宏總統在電...
86歲的退休農民 Henri Boutfol 一邊準備晚餐一邊觀看馬克宏總統在電視談話宣布法國全國將進入封城，並持續四周。(Getty Images)

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