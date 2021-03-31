圖輯／法國怎麼了 全國再封城四星期

94歲的Renee Bodin住在法國東部，正在觀看馬克宏總統在電視談話中宣布，法國全國將進入封城，並持續四周。(Getty Images)

法國面對第三波疫情 ，總統馬克宏 在今晚電視談話中宣布，法國全國將進入封城 ，並持續四周。大學以外的各級學校也將關閉，改為線上授課。

馬克宏（Emmanuel Macron）今晚在總統府艾里賽宮（Élysée）的演說中企圖動之以情，呼籲民眾再更努力一些，以「保護病人與孩童」。

加速疫苗施打為接下來的重要政策，馬克宏在演說中強調：「施打、施打、施打，不要停」。