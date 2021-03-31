法海軍戰鬥群抵印度洋 參與四方安全對話國軍演

法國駐印度 大使館今天表示，法國海軍「聖女貞德」戰鬥群已抵達印度洋，將參加4月初在孟加拉灣與四方安全對話4國的聯合軍演，之後將兩度穿越南海。

法國駐印度大使館的聲明說，在法國與印度海軍的長期合作背景下，法國海軍直升機航艦托納爾號（Tonn erre）與蘇爾庫夫號（Surcouf）巡防艦組成的「聖女貞德」（Jeanne d'Arc）戰鬥群，3月30日到4月1日在印度克勒拉省（Kerala）柯枝港（Kochi Port）停泊，之後將航向孟加拉灣，參加由法國領導的「拉佩魯茲」（La Perouse）聯合軍演。

聲明指出，「拉佩魯茲」軍演將從4月7日起聚集法國和印度、澳洲 、日本和美國的海軍一起參加。

「拉佩魯茲」聯合軍演是法國2019年所發起，首屆除法國外，美國、日本和澳洲海軍的軍艦也受邀參加；印度海軍今年首次參加這場從4月7日到9日在孟加拉舉行的聯合軍演。

這也是四方安全對話所有成員國首次全員參加這項法國主導的聯合軍演，在中國 不斷在東海、台海、南海和中印邊境採取挑釁的軍事行動背景下，倍受各界矚目。

法國駐印度大使館的聲明說，這場大規模的5國海軍聯合軍演，將為這5個志同道合國家的海軍提供機會，建立更緊密的聯繫，提高操作技術，並在自由、開放的印度太平洋促進合作。

法國駐印度大使盧納（Emmanuel Lenain）在柯枝港歡迎兩艘法國海軍軍艦時說，在「拉佩魯茲」演習中，這兩艘法國軍艦將與印度、澳洲、日本和美國的船艦一起參加，體現海上多邊主義，及法國對自由、開放印度太平洋的承諾。

這份聲明表示，「聖女貞德」戰鬥群2月從法國啟航後，在印度太平洋地區進行5個月的部署，目的是培訓148個新海軍軍官學員，且展示法國在戰略領域的部署能力，且強化與印太主要夥伴間的相互協調操作性，尤其印度是法國在印太地區的重要戰略夥伴。

聲明指出，在這場聯合軍演結束後，「聖女貞德」戰鬥群將繼續在印太地區部署，一直航行到日本，然後在7月中旬返回法國；這份聲明特別強調，在航行期間，戰鬥群將兩次穿越南海。

法國駐印度大使館強調，法國與印度海上合作可追溯到幾十年前，於1983年首次舉行瓦魯納（Varuna）海軍聯合軍演，雙邊合作一直穩步成長；在「拉佩魯茲」軍演後的幾週，法國與印度還將在阿拉伯西部海域舉行大規模的瓦魯納聯合軍演（預計4月25到27日舉行），法國航艦打擊群也將參加。

「拉佩魯茲」聯合軍演結束後，印度、澳洲和法國的外交部長還將於4月13到15日在新德里舉行的瑞辛納對話（Raisina Dialogue）場邊舉行三邊會談，強化三國關係以因應中國擴張引發的印太局勢緊張。

在中國與俄羅斯2015年於地中海舉行聯合軍演後，愈來愈多歐洲國家警惕中國的軍事擴張活動，尤其是中國在印太地區採取挑釁軍事行動後，法國、德國等國更加重視印太安全問題，紛紛強化與印度的軍事合作，盼共抗專制中國的威脅。