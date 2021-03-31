英大學撙節裁員卻幫環保少女造像 學生工會轟虛榮
英國溫徹斯特大學（The University of Winchester）花近24000英鎊（約32993美元），打造全世界第一個瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）的真人大小塑像。儘管學校高層指她「鼓舞人心」，學生工會卻譴責此舉是「虛榮計畫」，主張經費應該花更好的地方。
BBC報導，溫徹斯特大學2019年在總價5000萬英鎊的教學中心開發建設計畫找到資金，委託打造童貝里的塑像。雖然校方強調並未挪用學生或職員經費來打造塑像，學生會長波爾（Megan Ball）仍強調，學生會無法支持校方為她造像。
身兼學生工會主席的波爾讚揚童貝里「高聲且昂然地談論全球要務，對每個人都是了不起的榜樣」，但許多學生受到疫情影響，到現在都還沒辦法進校園，必須透過線上學習與急需支援。她說，校方花23760英鎊幫童貝里造像，就應該撥出同樣的價碼支援學生，還要公開面對批判與提高財務透明度。
據報學生收到電郵，指校方希望童貝里塑像能成為「承諾力戰氣候變遷與生態緊急的象徵」，但波爾26日就向SKY News抱怨，校方委託造像後，竟對圖書館動刀與兩度裁員，更不用提學生普遍有心理健康問題，稱學生對學校的舉動感到憤怒又沮喪，高層應該考慮時機、暫停揭幕。
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