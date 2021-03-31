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英大學撙節裁員卻幫環保少女造像 學生工會轟虛榮

編譯周辰陽／綜合報導
英國溫徹斯特大學花錢打造全世界第一個瑞典環保少女童貝里真人大小塑像，學生工會則譴責「虛榮計畫」，主張經費應花在更好的地方。（美聯社）
英國溫徹斯特大學花錢打造全世界第一個瑞典環保少女童貝里真人大小塑像，學生工會則譴責「虛榮計畫」，主張經費應花在更好的地方。（美聯社）

英國溫徹斯特大學（The University of Winchester）花近24000英鎊（約32993美元），打造全世界第一個瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）的真人大小塑像。儘管學校高層指她「鼓舞人心」，學生工會卻譴責此舉是「虛榮計畫」，主張經費應該花更好的地方。

BBC報導，溫徹斯特大學2019年在總價5000萬英鎊的教學中心開發建設計畫找到資金，委託打造童貝里的塑像。雖然校方強調並未挪用學生或職員經費來打造塑像，學生會長波爾（Megan Ball）仍強調，學生會無法支持校方為她造像。

身兼學生工會主席的波爾讚揚童貝里「高聲且昂然地談論全球要務，對每個人都是了不起的榜樣」，但許多學生受到疫情影響，到現在都還沒辦法進校園，必須透過線上學習與急需支援。她說，校方花23760英鎊幫童貝里造像，就應該撥出同樣的價碼支援學生，還要公開面對批判與提高財務透明度。

據報學生收到電郵，指校方希望童貝里塑像能成為「承諾力戰氣候變遷與生態緊急的象徵」，但波爾26日就向SKY News抱怨，校方委託造像後，竟對圖書館動刀與兩度裁員，更不用提學生普遍有心理健康問題，稱學生對學校的舉動感到憤怒又沮喪，高層應該考慮時機、暫停揭幕。

瑞典 氣候變遷 疫情

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